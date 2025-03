Les Œillets d’Inde, une superbe Tiny House signée par le constructeur français Baluchon

Depuis plusieurs années, Baluchon s’impose comme l’un des pionniers de la construction de tiny houses en France, en proposant des modèles sur-mesure alliant esthétique, praticité et respect de l’environnement. Et, si vous nous suivez sur NeozOne, nous vous invitons fréquemment à la découverte de leurs nouvelles réalisations. En ce début de printemps, ils reviennent avec l’une de leurs dernières créations : la tiny house « Les Œillets d’Inde”, conçue pour Léa. Cette dernière se distingue par son allure moderne et son aménagement pensé pour l’autonomie. Livrée au stade hors d’eau, hors d’air, cette mini-maison sur roues représente un projet unique : Léa s’occupera elle-même des finitions et de l’aménagement intérieur avant de l’installer en Bretagne, où elle deviendra sa résidence principale. Un bel exemple d’auto-construction partagée ! Découverte.

Une tiny house au design soigné et lumineux

Dès le premier regard, la tiny house Les Œillets d’Inde affiche un style contemporain et chaleureux, grâce à son bardage en bois naturel contrastant avec le métal noir du toit et des encadrements de fenêtres. Sa grande baie vitrée en façade, encadrée par un élégant auvent métallique, assure une ouverture généreuse sur l’extérieur et une luminosité maximale à l’intérieur. Un vrai plus pour une sensation d’espace et un lien fort avec la nature environnante. Autre particularité : ses grandes baies vitrées d’angle qui entoureront bientôt l’espace salon. Une fois terminée, cette pièce de vie promet une immersion totale dans le paysage, avec une vue panoramique et une lumière naturelle omniprésente. Avec une capacité de couchage de 2 à 3 personnes, cette tiny house reste compacte, mais optimisée pour procurer un confort de vie optimal à Léa et à ses invités.

Un projet personnalisé et évolutif

Léa a fait le choix de recevoir sa tiny house hors d’eau, hors d’air tout comme le modèle que nous vous avions présenté dans cet article. C’est-à-dire avec une structure étanche et une toiture posée, mais sans les aménagements intérieurs. Cela lui permettra de concevoir son propre espace, en choisissant elle-même les matériaux, l’isolation et le mobilier selon ses besoins et préférences. Cette flexibilité est idéale pour celles et ceux qui souhaitent s’impliquer activement dans leur projet d’habitat tout en s’appuyant sur un savoir-faire professionnel pour l’ossature de base. Ce modèle illustre parfaitement l’approche de Baluchon, qui mise sur des tiny houses éco-conçues, durables et fonctionnelles. Son isolation en panneau de laine garantit un confort thermique en toute saison, tandis que son toit à deux pans en métal noir ajoute une touche à la fois moderne et robuste. Bref, un petit cocon mobile pensé pour durer !

Toutes les caractéristiques techniques de la tiny house « Les Œillets d’Inde » par Baluchon

Châssis : remorque Baluchon avec option peinture. Longueur utile 6 mètres.

Ossature : épicéa classe 2.

Fenêtres et porte : menuiseries mixtes bois/aluminium. Double vitrage.

Quincaillerie : Würth.

Couverture : Bacs aluminium à joints debouts.

Bardage : Bardage en Red Cedar avec saturateur anti-UV.

Ventilation : VMC double-flux Lunos + extracteur d’air.

Les petits plus : une marquise amovible pour protéger l’entrée.

Et vous, seriez-vous prêt à vous lancer dans l'aventure d'une tiny house sur-mesure, avec un aménagement à personnaliser selon vos envies ? Plus d'informations sur le site tinyhouse-balucon.fr.