Cette petite voiture électrique a été conçue… à partir de déchets extraits de l’océan !

Si vous naviguez souvent sur Internet, vous remarquerez que les sujets autour de l’écologie, du climat et de l’environnement rappellent et tirent souvent la sonnette d’alarme sur le problème grandissant de la pollution dans le monde, particulièrement celle de la pollution plastique.

Quand recyclage rime avec innovation

Que l’on soit sur terre ou en mer, le plastique, notre meilleur ami dans la vie de tous les jours, devient notre pire ennemi quand il s’agit de préserver notre environnement. La raison en est qu’on n’en fait généralement qu’un seul usage pour ensuite le jeter un peu n’importe où…

L’Unesco affirme d’ailleurs que « plus de 220 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année » et que la pollution tellurique, y compris plastique, « représente environ 80% de la pollution marine à l’échelle mondiale ». Parmi les solutions à ce désastre environnemental figurent notamment la réduction de l’utilisation du plastique mais aussi, et surtout, le recyclage.

Si, a priori, l’idée de recycler les déchets ne suscite pas tellement l’engouement des consommateurs, des étudiants ont démontré que même avec des déchets, on pouvait faire de grandes choses, voire même concevoir une voiture électrique sportive !

Oui, Luca est une voiture conçue à partir de matériaux recyclés

Initialement dévoilé en décembre 2019, le projet de ces 22 étudiants de l’Université de technologie d’Eindhoven a peut-être paru abracadabrant pour certains, pourtant, ils l’ont bel et bien concrétisé en seulement quelques mois et en utilisant principalement des matériaux recyclés.

Crédit photo : Bart van Overbeeke

En effet, cette belle petite voiture baptisée Luca, aux allures d’une sportive, est faite à l’extérieur de fibres de lin combinées à des déchets plastiques extraits de l’océan, de bouteilles en plastique et de plastiques ABS recyclés. Le châssis est également un assemblage de ces matériaux. La finition jaune de la voiture est une enveloppe qui est aussi un matériau recyclé.

Crédit photo : Bart van Overbeeke

220 km d’autonomie et une vitesse de pointe de 90 km/h

A l’intérieur de la voiture, les sièges sont en noix de coco et en crin de cheval enveloppés de bouteilles en plastique recyclées. La voiture entière ne pèse que 360 kg auquel s’ajoutent des batteries qui pèsent 60 kg. Deux moteurs électriques alimentent les roues arrière de la voiture et l’aident à atteindre la vitesse de pointe de 90 km/h. L’autonomie de la voiture atteint quant à elle les 220 kilomètres. Côté consommation, l’université estime que si l’on compare Luca à une voiture traditionnelle, sa consommation serait d’environ 180 km par litre d’essence.

Selon Matthijs va Wijk, un membre de l’équipe cité par TNW, cette voiture a pour objectif de démontrer que les déchets sont précieux et peuvent servir à fabriquer des objets aussi sophistiqués que des voitures. Les étudiants se penchent actuellement sur les moyens d’autoriser Luca à circuler sur la voie publique. Mais qui sait, les constructeurs automobiles peuvent y piocher là de nouvelles idées pour leurs prochains projets de véhicules électriques.