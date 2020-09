Découvrez le livre « Faites l’autopsie de votre poubelle », une mine d’or pour réduire vos déchets partout !

« Faites l’autopsie de votre poubelle » ! Un titre accrocheur pour que chacun devienne consomm’acteurs de sa vie quotidienne. Enfin un livre qui propose du concret, des alternatives à des tas d’objets de notre quotidien, du mieux consommer… Une belle manière d’apprendre à se débarrasser de certaines de nos mauvaises habitudes…

Salle de bains, cuisines, courses alimentaires, tout est passé au crible par Laëtitia Crnkovic, l’autrice de cette bible du zéro déchet qui cartonne dans les bacs ! Disséquer sa poubelle est peut-être la meilleure manière de prendre conscience que nous jetons trop ou pas toujours au bon endroit !

Le livre « Faites l’autopsie de votre poubelle »

Ce livre se présente comme un petit cahier que vous allez pouvoir remplir au gré de vos économies « d’ordures » … Un livre plein de conseils mais sans culpabilité, tout y est répertorié dans la joie et la bonne humeur… Le leitmotiv de Laëtitia Crnkovic : plus on est de fous, plus on trie !

Dans chaque pièce de la maison, vos déchets sont disséqués et plusieurs solutions vous sont proposées pour jeter moins ! Le principe du livre repose sur quelques alternatives, prenons l’exemple des emballages cadeaux !

REFUSER et pratiquer le Furoshiki, cet art japonais qui emballe vos cadeaux de tissus de récupération… Une technique qui pourrait bien vous être utile… Noël approche !

PASSER EN MODE RECUP et conserver vos bocaux, boîtes carton, sacs kraft pour emballer vos cadeaux… Avec un peu d’imagination, le pot de moutarde pourrait se transformer en un joli emballage cadeau non ?

PASSER EN MODE ZERO DECHET et offrir des cadeaux utiles et zéro déchet : lunch box, gourdes réutilisables, lingettes démaquillantes ou encore essuie-tout fait-main… Le choix est large et il n’est pas utile d’utiliser de papier cadeau ! Avec encore un peu de créativité, pourquoi la lunch box ne se transformerait-elle pas en emballage cadeau ? Et hop, deux cadeaux en un !

Et c’est ainsi pour tous les produits !

Vous cherchez une solution pour les cartouches d’encre, pas de souci, vous pouvez les recharger, les recycler, réduire vos impressions (le PDF c’est la vie !), choisir une imprimante écologique, acheter des cartouches recyclées… Bref une multitude d’idées pour consommer autrement.

Et puisque c’est un peu d’actualité, les astuces pour les sapins de Noël s’avèrent plutôt intéressantes 😊

De la récup’ pour la décoration du sapin : rouleaux de papier toilette décorée, morceaux de bois flotté ramassés à la plage, pommes de pins, noix que l’on pourra déguster ensuite…

Réutiliser les décos des années passées… Ne pas acheter chaque année et stocker une multitude de guirlandes et boules néfastes pour la Nature.

Faire son sapin maison ! Du bois de palette, de la ficelle, un peu d’huile de coude et le tour sera joué… Exit les sapins coupés ou les sapins floqués… Et c’est une excellente idée d’activités à faire avec les enfants autour du poêle à bois par exemple !



Une mine d’or ce petit guide !

Bref vous l’aurez compris, ce livre est un vrai concentré d’astuces pour réduire ces déchets de manière drastique mais sans stresser… A l’entrée de chaque chapitre on trouve une check-list qui nous permet de suivre pas à pas nos efforts. Si vous voulez vraiment réduire vos déchets et que vous ne savez pas par où commencer, c’est « Faites l’Autopsie de votre Poubelle » qu’il vous faut… Format papier ou à télécharger c’est vous qui choisissez ! Laëtitia Crnkovic vient également de publier son Eco-Almanach (19€ sur Amazon) qui propose un éco-geste pour chaque jour ! Et vous pouvez la suivre sur sa page Facebook : Zéro Déchet Trégor : l’écologie joyeuse !