Découvrez Dr Bronner’s, des produits de soin écologiques, éco-responsables, 100% recyclés et 100% recyclables !

Dans l’univers des produits de beauté, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver ! Et si un seul et même produit pouvait vous rendre 18 fiers services dans votre salle de bain ? C’est le terrible constat que nous avons pu faire en découvrant la gamme de produits Dr Bronner’s ! Exit la mousse à raser, le gel douche, le dentifrice, la lessive, le liquide-vaisselle, le savon, le bain de bouche… Avec un seul et même savon liquide du Dr Bronner’s vous allez pouvoir tout faire ou presque. Découverte d’une marque fondée en 1858, peu connue en France mais qui ne demande qu’à l’être…

Qui est Dr Bronner’s ?

Dr. Bronner’s a été fondé en 1948 par Emanuel Bronner, né dans une famille allemande de confession juive. Ils fabriquent des savons depuis trois générations. Les produits « Dr Bronner’s » diffusent depuis toujours un message écologique, mais aussi un message de paix « Unissons-nous au-delà des divisions religieuses et ethniques car nous courons sinon à notre perte : « Nous ne formons qu’un ou nous ne sommes rien ! » Les produits Dr Bronner’s sont écologiques, éthiques et socialement responsables. Une partie des profits de l’entreprise est redistribuer pour participer à la construction d’un monde meilleur.

L’engagement écologique :

Les huiles végétales utilisées dans les produits sont issues de l’agriculture biologique et certifiés « National Organic Standards », ils sont tous biodégradables, végans et distribués dans des contenants plastiques 100% recyclés et 100% recyclables ! Aucun conservateur de synthèse, de composants pétrochimique ou d’agents moussants ne viennent polluer les recettes des différents produits ! Dr Bronner’s s’engage également dans les échanges équitables avec la Nature, l’Homme et l’Animal !

Crédit photo : N.C / Neozone

Les produits 18 en 1 !

Cela semble difficile à croire pourtant les savons liquides peuvent servir à 18 utilisations différentes avec quelques gouttes de savon seulement ! Les trois principales utilisations sont Gel Douche, Nettoyant Visage et Shampoing évidemment… Il s’utilise comme un produit normal, à la petite différence qu’il faut peu de produit pour le rendre efficace. Pour le visage, l’arbre à thé sera plus agréable que les autres parfums. Pour le shampoing, il est conseillé d’appliquer un après shampoing qui peut être naturel (huile d’olive, miel) sur cheveux longs.

Crédit photo : N.C / Neozone

Le rasage et l’après rasage se feront avec une dizaine de gouttes de savon à l’amande par exemple pour le visage… Ou avec de la menthe pour le côté fraîcheur de l’après rasage. Un bain moussant ? Si vous êtes enrhumé, le savon à l’eucalyptus sera idéal, et si vous êtes stressés, ce sera la Lavande qu’il vous faudra distiller. Et si un bain de pieds vous tente, pas de souci, la lavande apaisera vos pieds fatigués. Idem pour le bain de bouche, avec la menthe qui vous laissera l’haleine fraîche, il sera parfait.

Un gel douche comme dentifrice, liquide vaisselle, lessive ou détachant ? C’est aussi possible avec les savons lavants Dr Bronner’s ! La menthe est conseillée pour le dentifrice, les agrumes pour la vaisselle et tous les parfums pour détacher un vêtement.

Et ce n’est pas tout !

Ajoutons à cela un soin pour bébé avec le savon neutre sans parfum, un rince pinceaux ou brosses à cheveux, et même un rince fruits pour le parfum neutre. Enfin grâce aux vertus de l’eucalyptus, vous pourrez l’utiliser en inhalation pour désencombrer les sinus. Il fera aussi office de déodorant en déposant quelques gouttes directement sous les aisselles.

Une dernière petite utilisation pour arriver au 18 : le pesticide naturel… Il faudra pour se faire, diluer du savon Arbre à Thé avec une demie cuillère de poivre de Cayenne et de le pulvériser sur vos plantes… Sans danger aucun !

Ce que nous avons pensé des produits Dr Bronner’s

Les gels lavants pour le corps :

Nous avons testé les gels lavants dans plusieurs situations. Pour le rasage de jambes féminines, quelques gouttes suffisent à faire mousser sur la partie à raser. Pour le rasage, préférez un gel lavant apaisant comme la Lavande. En tant que gel douche, le parfum agrumes laisse un voile de fraîcheur bien agréable sur la peau, la menthe doit être encore plus fraîche sur la peau. Côté bain moussant, l’amande douce a notre préférence… Un parfum suave et un bain relaxant à souhait ! Nous avons aussi testé l’option dentifrice avec le parfum agrumes, parfait en lavage d’appoint. La fleur de cerisier est devenue un déodorant aisselles ! Quelques gouttes sous les aisselles, et la fraîcheur est immédiate et durable.

Le savon liquide

Il suffit de très peu de produit pour se laver les mains, il produit une mousse légère et la sensation de propreté est immédiate après séchage. On adore le parfum sucré qu’il dégage, on a l’impression de se laver les mains avec du miel… Surprenant mais efficace.

Les savons en pain All in One :

Notre principale utilisation fût pour le rasage aisselles masculines et féminines. Le côté hyper pratique de la savonnette classique qui, évidemment ne coule pas, nous a séduit ! L’application est très simple et le résultat est parfait… La peau ne tiraille pas, ne rougit pas…

Magiques ces produits !

Nous avons testé les produits Dr Bronner’s en famille et les avis sont unanimes ! Seul le produit sans parfum, mais pour bébé n’a pas fait l’unanimité, mais c’est probablement parce que nos bébés sont grands ! Nous pourrions presque dire que ces produits sont « magiques » tant ils sont utilisables dans de nombreuses situations…

Les prix de vente peuvent paraître un peu chers. Mais, si l’on calcule le nombre de produits que nous ne sommes plus obligés d’acheter et la qualité des ingrédients utilisés, cela revient finalement beaucoup moins cher… Et en plus l’environnement est ultra-respecté. Si vous ne connaissez pas encore Dr Bronner’s, essayez les produits, vous ne serez vraiment pas déçus !

A découvrir ABSOLUMENT ! Produits écologiques et naturels Parfums très agréables Vraiment efficaces A découvrir ABSOLUMENT ! Vous cherchez un seul produit pour la douche, le rasage, le bain moussant et bien plus encore... C'est Dr Bronner's qu'il vous faut ! User Rating: 4 ( 1 votes)