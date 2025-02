House W, la maison qui produit (beaucoup) plus d’énergie qu’elle n’en consomme

Vous luttez pour économiser sur votre chauffage, en isolant vos fenêtres ou vos portes, mais les factures restent salées ? Je suis aussi dans ce cas, et je dois reconnaître que mes efforts ne sont pas réellement récompensés, la faute aux augmentations des coûts de l’énergie ? En attendant, je rêve d’une maison sans factures de chauffage ou d’électricité à payer… Impossible ? Eh bien si, cela s’appelle une maison passive, mais ce n’est pas demain la veille que la mienne le deviendra ! Je vous embarque à la découverte d’un modèle du genre, au cœur des paysages enneigés d’Hokkaido. Cette petite maison pas comme les autres a été conçue par l’agence Florian Busch Architects (FBA), et est baptisée House W. Pensée pour se fondre dans le paysage, elle ne s’y « cache » pas, mais interagit avec lui. Son secret ? Elle génère près de deux fois plus d’énergie qu’elle n’en consomme. Oui, vous avez bien lu ! Quand d’autres luttent pour atteindre le fameux « zéro carbone », elle, elle le dépasse allègrement. Embarquement immédiat.

La Genèse de cette histoire

Tout commence par une jeune famille tokyoïte en quête d’un foyer autonome, loin du tumulte de la capitale. Leur choix se porte sur une parcelle agricole à Nakafurano, une terre connue pour ses hivers rigoureux et ses étés doux. La famille fait appel à l’architecte de FBA qui propose une approche originale. Plutôt que de concevoir un bâtiment compact et replié sur lui-même, Florian Busch Architects propose de fractionner la structure pour mieux tirer parti des ressources naturelles. Inspirée du fonctionnement des plantes, House W capte la chaleur du sol grâce à une pompe géothermique et transforme les rayons du soleil en électricité via une « peau solaire ». Et, comme si cela ne suffisait pas, elle profite d’une source d’eau naturelle pour alimenter son système de chauffage et son eau chaude. Quand la nature vous offre autant, pourquoi ne pas en faire bon usage ?

Un design modulable et évolutif

Ne vous attendez pas à une maison futuriste bardée de gadgets. House W reprend l’esthétique sobre d’une grange traditionnelle, avec une touche de modernité. Son volume initial a été divisé en deux blocs orientés pour proposer des vues imprenables sur les montagnes Tokachi et les collines environnantes. Mais, ce « découpage » ne doit rien au hasard. En effet, il permet d’optimiser la circulation de l’air et de réguler naturellement la température intérieure. En été, des persiennes ajustables filtrent la lumière et limitent la surchauffe, tandis qu’en hiver, elles laissent entrer un maximum de chaleur. Et, comme la famille prévoit d’agrandir son espace, le concept modulaire de la maison facilite les extensions. Un atelier et un entrepôt ont d’ailleurs été ajoutés avant même que la maison principale ne soit terminée. Pratique, non ?

Vers un modèle de vie durable

Au-delà de son design malin, House W prouve que nos maisons pourraient devenir des alliées plutôt que des ennemies pour nos factures, mais également pour l'environnement. House W, avec son autonomie exemplaire, prouve qu'il est possible de construire autrement, sans renoncer au confort. Plus d'informations sur le site Florian Busch Architects.