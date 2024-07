Le mur Trombe, un ingénieux système de chauffage et de climatisation fonctionnant sans électricité

Vous avez peut-être lu la « bonne nouvelle de l’été » ? Avant la dissolution de l’Assemblée nationale le 9 juin dernier, il était prévu une hausse des tarifs de l’électricité au 1ᵉʳ août 2024. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a annoncé ce lundi 15 juillet que le gouvernement allait finalement renoncer à appliquer une augmentation des tarifs de l’électricité prévue pour le 1ᵉʳ août 2024. Néanmoins, cette hausse est en suspens, ce qui ne veut pas dire qu’elle ne sera pas effective plus tard. En attendant, nous cherchons des moyens d’économiser cette électricité qui finit par nous coûter très cher. Connaissez-vous le système du mur Trombe, aussi appelée mur Trombe-Michel ? Un étonnant concept de mur en béton vitré, qui vous protège de la chaleur et du froid. Découverte.

Qu’est-ce qu’un mur Trombe ou Trombe-Michel ?

Dans mon article, je le nommerai mur Trombe-Michel, du nom de ses deux concepteurs : Félix Trombe (ingénieur) et Jacques Michel (architecte). Pour le réaliser, ils se sont inspirés du brevet (US246626A) déposé par son inventeur Edward Morse, en 1881. Le premier mur Trombe-Michel a été installé dans la maison de M. Trombe, à Odeillo (Pyrénées-Orientales). Un mur Trombe-Michel se compose d’une partie en béton sur l’intérieur de la maison, et d’une partie vitrée sur l’extérieur. Il est une excellente alternative pour l’isolation, et souvent utilisé pour les maisons bioclimatiques. Néanmoins, son installation est couteuse et nécessite l’intervention de professionnels, peu nombreux dans ce domaine si particulier. Concrètement, on appelle ce type de mur, un mur capteur accumulateur, il fonctionne avec l’inertie et les apports solaires. Chauffage solaire passif par excellence, il garantit la chaleur en hiver sans surchauffe en été.

Comment construit-on ce type de mur ?

Avant toute chose, il faut savoir sélectionner l’emplacement adéquat, et vous l’aurez compris, puisqu’il fonctionne grâce au soleil, une exposition plein sud est fortement recommandée. Concrètement, le mur Trombe-Michel se compose d’un matériau massif (béton, brique, pierre, etc.) pour la partie intérieure. Ce mur doit ensuite être peint en noir, ou de couleur sombre, afin de maximiser l’absorption de la chaleur solaire. Une fois le mur peint, on vient installer devant, un panneau de verre ou en polycarbonate transparent à quelques centimètres. Ce panneau doit évidemment être parfaitement étanche, mais permettre à la lumière du soleil de passer. Il faut ensuite prévoir des ouvertures en haut et en bas du mur, afin que l’air puisse circuler à l’intérieur. Ces grilles peuvent aussi être agrémentées de volets afin de réguler la circulation de l’air. Attention, le mur Trombe-Michel est un procédé très efficace, mais il coûte très cher à installer. D’autant que les professionnels maitrisant cette technique sont très rares en France.

Comment fonctionne un mur Trombe-Michel ?

Le fonctionnement d’un mur de ce type est finalement simple à comprendre. Lorsque le soleil va venir taper dans le panneau de verre, il va lui transmettre sa chaleur. Cette dernière va être accumulée entre le panneau de verre, et le mur peint en noir, puis ressortir par le haut ou par le bas de l’ouvrage. Cette chaleur sera accumulée par le matériau massif tout au long de la journée. L’air ainsi réchauffé dans l’interstice créé va monter, pour réchauffer la maison. De plus, des ouvertures en haut et en bas permettent à l’air chaud de pénétrer à l’intérieur du bâtiment et l’air froid de l’intérieur de sortir vers l’espace entre le mur et le panneau. Ceci créé ainsi un cycle de convection. La nuit, la chaleur accumulée pendant la journée, est lentement diffusée à l’intérieur de l’habitation. Et, vous ? Connaissiez-vous déjà l’existence de cet ingénieux concept ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .