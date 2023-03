L’énergie solaire, une source inépuisable et gratuite pour produire de l’électricité et de la chaleur

Lorsque l’on pense économie d’énergie, nous pensons immédiatement à l’énergie solaire. Cette énergie, qui provient du Soleil, est, par définition, inépuisable et gratuite. Si, aujourd’hui, nous savons transformer l’énergie du Soleil en électricité, nous le devons à son inventeur, le physicien français Edmond Becquerel, qui, en 1839 découvrait que cette puissante énergie provenant de l’astre, pouvait être transformée en électricité grâce à des semi-conducteurs. L’invention du photovoltaïque était née, et quelques siècles plus tard, elle allait changer le monde. Cette énergie solaire peut se révéler utiles pour différents usages, et ils sont peut-être plus nombreux que vous ne pouvez l’imaginer. On va tout vous expliquer.

Trois types d’énergies solaires différents

Lorsque l’on aborde le sujet de l’énergie solaire, il faut savoir différencier l’énergie solaire photovoltaïque, de l’énergie thermique et de la thermodynamique. Elles ont différents usages, ni les mêmes utilisations. La plus connue, l’énergie solaire photovoltaïques, celle transmise par les panneaux solaires, permet de transformer les rayons du soleil, en électricité, et donc d’alimenter votre réseau électrique seulement. L’énergie solaire thermique, elle, permet de capter la chaleur du soleil, et non pas la lumière. Grâce à un fluide caloporteur, vous pouvez obtenir du « chauffage solaire », via vos radiateurs ou votre chauffe-eau. Enfin, l’énergie solaire thermodynamique regroupe les deux premières, et assure ainsi de capter la chaleur du soleil pour la transformer en énergie électrique. La thermodynamique est surtout réservée aux grandes entreprises, et ne se destine pas, pour le moment, aux particuliers.

Comment le soleil produit-il de l’électricité ou de la chaleur ?

Pour produire de l’électricité, lorsque le soleil brille, il produit des photons de lumières qui entrent en contact avec les panneaux solaires. Ces derniers sont fabriqués avec des cellules photovoltaïques composées de silicium, qui, au contact de la lumière, produisent des électrons qui circulent et produisent un courant continu. Ce courant continu est ensuite envoyé vers un onduleur qui va le transformer en courant alternatif, nécessaire au fonctionnement des appareils électriques. Pour produire de la chaleur, des capteurs solaires thermiques vont capter les rayons du soleil, puis transmettre cette chaleur à un liquide appelé fluide caloporteur. Ce dernier est ensuite envoyé vers un ballon de stockage qui redistribue l’eau chauffée à vos installations sanitaires. Combiné avec un système SSC, il peut aussi chauffer les radiateurs ou un chauffage au sol.

Quelles sont les différentes utilisations de l’énergie solaire ?

Lorsque vous optez pour installer des panneaux photovoltaïques, le premier objectif est souvent de s’éclairer gratuitement, après amortissement de l’installation bien entendu. L’énergie solaire permet effectivement de s’éclairer, de se chauffer et de produire de l’électricité « propre » et gratuite. L’éclairage reste la principale source d’utilisation de l’énergie solaire, un simple panneau solaire peut permettre, par exemple, d’éclairer un abri de jardin, hors réseau ou une allée sombre. Les petits panneaux solaires de balcon assurent également de bénéficier de cette énergie gratuite pour alimenter vos appareils. La seconde utilisation concerne le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire, et la dernière est la production d’électricité verte. De plus, l’un des principes de l’électricité fait que le réseau sera d’abord alimenté par l’installation la plus proche. De ce fait, vos panneaux solaires seront prioritaires sur le fournisseur du réseau, qui ne prendra le relais qu’en cas de non-production de vos installations. L’énergie solaire est une énergie d’avenir, qui est de plus en plus présente dans le monde. Pourtant, cela fait déjà près de 200 ans, qu’elle existe !

