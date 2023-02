Isolation : trois astuces totalement inédites pour faire des économies de chauffage

Cela ne vous aura pas échappé, votre facture d’énergie a augmenté cette année. Il est fort probable que ces augmentations ne se limitent pas à l’année 2023. Faire des économies de chauffage devient une nécessité pour bon nombre d’entre nous. Ce qui, au passage, peut être une bonne nouvelle pour la planète. Si nous consommons moins d’électricité, produite en majorité par des centrales nucléaires en France, alors nous protégeons l’environnement autant que notre porte-monnaie. Des astuces pour économiser sur le chauffage, il en existe des centaines. Nous en avons sélectionné trois qui peuvent vous permettre de rester au chaud sans exploser votre facture. Découverte.

L’isolation du chauffe-eau

Lorsque l’on souhaite conserver la chaleur, le chauffe-eau n’est pas la première solution à laquelle nous pensons. Pourtant, en lui confectionnant une « capote » avec une couverture de survie, il est possible de gagner de la chaleur. Pour ce faire, il vous faut donc deux couvertures de survie, du papier-bulle et du scotch double-face. Un morceau de fil de fer pour attacher le tout au chauffe-eau et le tour est joué. La face argentée va réfléchir les rayons et vous permettre de conserver la chaleur à l’intérieur et autour du ballon. La face argentée est alors à installer contre le ballon d’eau chaude. Puis ajoutez deux couches de papier-bulle et une dernière couche de couverture de survie, le tout attaché autour du ballon par des fils de fer.

La bouillotte sèche DIY

Depuis des siècles, les bouillottes sont utilisées pour se réchauffer ou pour soulager certaines douleurs (musculaires, menstruelles, etc.). Il existe des bouillottes classiques à eau et des bouillottes sèches, dans lesquelles se trouvent des noyaux de cerises ou des graines de lin par exemple. Ces dernières sont assez faciles à fabriquer soi-même, pour quelques euros.

Pour réaliser une bouillotte sèche, il faut d’abord savoir coudre, ce qui n’est pas donné à tout le monde ! Si vous êtes bons couturiers, munissez-vous d’un morceau de tissu carré en coton, pliez-le en deux pour former une pochette rectangulaire. Remplissez la poche de riz cru et cousez l’extrémité pour la refermer. Un petit tour au micro-ondes et votre bouillotte sèche est prête à vous réchauffer. Si vraiment, vous n’êtes pas doués en couture, il existe divers modèles sur Internet !

Le Kotatsu, vous connaissez ?

Comme son nom le laisse pressentir, cette invention nous vient du Japon et elle n’est pas née d’hier. En effet, c’est au XIVᵉ siècle que cette technique de chauffage traditionnelle signifiant « chauffe-pieds » voit le jour. Le principe est assez simple et se présente comme une table portable qui chauffe par le dessous grâce à un radiateur électrique dissimulé.

Lorsqu’elle a été inventée, cette table fonctionnait avec un foyer à charbon. Une fois la table installée sur le lit, il suffit de la recouvrir d’une immense couverture, puis de se glisser sous la couverture. Pendant des siècles, cette invention a été le seul moyen pour les Japonais de chauffer les intérieurs de leurs habitations. Cette dernière est coûteuse, mais les modèles sont sécurisés, nous vous déconseillons fortement de chercher à reproduire ce concept avec les moyens du bord, le risque d’incendie est énorme !

