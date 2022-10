Et si la bouillotte électrique était la star de l’hiver pour faire des économies de chauffage ?

Ce n’est pas un scoop si l’on vous annonce que l’hiver arrive, qu’il va donc faire froid, que l’on va donc devoir rallumer le chauffage, etc. Avec les augmentations du prix de l’énergie qui se profilent déjà, il va peut-être falloir la jouer fine pour limiter les dégâts… Il existe un petit accessoire qui réchauffe à tous les coups, que nos grand-mères glissaient au fond de notre lit, quand le poêle avait fini de cracher sa chaleur: la bouillotte évidemment, que l’on enroulait dans une serviette (car elles étaient en métal) pour chauffer notre lit avant de s’y glisser. Les bouillottes d’antan ont bien changé, mais elles sont plus que jamais d’actualité pour se réchauffer sans trop dépenser. Un petit tour des différentes bouillottes disponibles ? C’est parti !

Les traditionnelles bouillottes à eau

Ce sont celles que nos grand-mères utilisaient, mais aujourd’hui, elles sont en silicone, PVC ou caoutchouc et vendues avec une housse protection. Il suffit de remplir la bouillotte d’eau bouillante chauffée à la bouilloire, au micro-ondes ou à la casserole puis de la glisser, bien fermée, dans la poche prévue à cet effet. L’utilisation de la poche ou d’un tissu est indispensable ! De plus, elles ont l’avantage de garder la chaleur très longtemps, parfois même toute la nuit, et peuvent aussi être remplies d’eau froide pour se rafraîchir l’été… En revanche, il faut faire très attention lors du remplissage, et ne pas la poser directement sur la peau. Ensuite, on ne met pas la bouillotte au micro-ondes ou au four, évidemment… Une bouillotte souple coûte aux alentours de 20 €, un bon plan pour avoir chaud sans chauffage ! L’astuce en plus : ne jetez pas l’eau de la bouillotte, faites-la réchauffer puis réutilisez-la. Vous pouvez aussi la verser, froide, pour arroser vos plantes !

Les bouillottes sèches…

Elles sont un peu moins performantes que les bouillottes à eau, mais ont tout de même quelques avantages. Une bouillotte sèche est un contenant qui se remplit de graines (blé, colza, lin) ou de noyaux de cerise. Elles utilisent les propriétés thermiques des graines ou des noyaux pour conserver et diffuser la chaleur. Il suffit de la passer 30 secondes au micro-ondes, au four, ou sur un radiateur, pour qu’elle soit opérationnelle. En revanche, elles serviront juste à réchauffer votre lit avant de vous glisser dans les draps, car elles ne chauffent que pendant 30 minutes environ. Cependant, elles sont parfaites pour réchauffer une articulation endolorie ou soulager le dos, parce qu’elles épousent parfaitement la forme du corps… De même que pour les précedentes, vous pouvez trouver des bouillottes sèches pour environ 20 €.

Les bouillottes électriques

Cette année, elles ont le vent en poupe. Même s’il faut évidemment les brancher pour qu’elles fonctionnent, leur consommation n’égalera pas celle de votre radiateur électrique. Elles ont longtemps fait peur à cause des risques de surchauffe, et donc d’incendie qu’elles pourraient provoquer. Avec les innovations techniques et les normes en vigueur, elles sont devenues de plus en plus sûres et possèdent un système de sécurité qui évite la surchauffe. Deux types de bouillottes électriques existent:

l’une rempli d’un liquide calorifuge (gel ou eau) qui continuera de diffuser la chaleur même débranchée,

l’autre avec un système de résistance qui chauffe donc en continu, ou du moins tant qu’elle reste branchée.

Vérifiez avant d’acheter que votre modèle possède bien la norme CE ! Les bouillottes vont faire leur grand retour cette année, à se demander si nos grands-parents étaient des visionnaires : finalement, ils avaient LA solution pour se chauffer sans gaspiller d’énergie en tout cas.

