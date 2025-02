Copper Bottom, une « maison origami » qui produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme

À l’heure actuelle, nous sommes tous, ou presque à la recherche de solutions pour faire des économies d’énergie. Que ce soit en s’équipant de solutions solaires, en achetant des appareils peu énergivores, ou en effectuant quelques gestes simples pour éviter de trop lourdes factures. Imaginez maintenant, une maison qui, en plus de vous proposer un cocon chaleureux et design, génère plus d’énergie qu’elle n’en consomme. C’est le défi que s’est lancé Adrian James, pour sa maison nichée au cœur d’une prairie fleurie d’Oxford. Baptisée Copper Bottom, cette petite maison s’inspire de l’origami, art du pliage japonais, et est pensée pour allier esthétisme et efficacité énergétique. Je vous embarque à la découverte de cette habitation futuriste qui est bien plus qu’un simple lieu de vie : c’est une véritable centrale électrique habitable. Découverte.

Un design inspiré de l’origami pour une performance optimale

Lorsque j’ai découvert la Copper Bottom, j’avoue avoir été intriguée par son « enveloppe » en cuivre patiné vert. Et, ce n’est pas seulement un atout esthétique, cette couverture joue un rôle clé dans l’efficacité énergétique, comme sa forme de cube, et ses angles étudiés pour cette fonction. Le toit, lui aussi, joue un rôle essentiel avec une inclinaison plein sud, pour, évidemment, capter un maximum d’énergie solaire. Le concepteur n’a pas lésiné sur les moyens : le toit est recouvert de 37 panneaux photovoltaïques. Le résultat ? Cette maison produit plus d’électricité qu’elle n’en consomme et contribue ainsi à l’alimentation du réseau électrique. Je ne connais pas les conditions de revente de l’électricité au Royaume-Uni, mais en France, EDF a l’obligation d’achat de l’électricité produite.

Un intérieur chaleureux pensé pour le confort

Derrière cette architecture audacieuse se cache un intérieur aussi fonctionnel qu’accueillant. Le rez-de-chaussée s’articule autour d’un espace galerie à double hauteur, véritable cœur de la maison. Cuisine et salon se fondent dans un espace ouvert baigné de lumière naturelle, tandis qu’un loft suspendu accueille un bureau surplombant le jardin. À l’étage, quatre chambres spacieuses, dont une suite parentale, promettent une vue imprenable sur la campagne environnante. Matériaux nobles et finitions soignées se rencontrent dans un savant équilibre entre modernité et chaleur : murs blancs épurés, parquet en chêne teinté, escaliers de briques texturées…

Une maison autonome qui vit au rythme des saisons !

Qu’il doit faire bon vivre dans cette drôle de maison ? En effet, tout a été pensé pour que le froid ou la chaleur aient seulement très peu d’incidence sur la vie à l’intérieur. Ainsi, par exemple, ses fenêtres orientées à l’est et à l’ouest permettent une ventilation naturelle optimisée, favorisant la circulation de l’air frais la nuit et l’évacuation de la chaleur en journée. Lorsque je vous dis que tout est pensé pour optimiser la consommation d’énergie, c’est vrai, même dans le choix de ses formes angulaires !

La Copper Bottom peut plaire ou déplaire, néanmoins, elle est unique en son genre. Aucun prix n'a été communiqué, mais j'imagine qu'il doit être assez élevé. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel du constructeur : adrianjames.com.