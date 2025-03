L’invention d’un carton origami qui protège le contenant pour dire adieu au suremballage

En général, lorsque je reçois un colis, je râle toujours contre l’emballage ! J’ignore comment les entrepôts logistiques calibrent leurs cartons, mais une paire d’écouteurs dans un colis qui pourrait en contenir cent, je trouve cela vraiment limite en termes de préservation de l’environnement. Je ne compte plus les plastiques ajoutés ou les morceaux de kraft, certes recyclables, néanmoins, ils restent des déchets. Avec 7,3 milliards de colis envoyés en 2023, selon l’Arcep, il est grand temps de se pencher sur ce problème ! En Finlande, des ingénieurs du VTT Technical Research Centre of Finland et de l’université Aalto, ont imaginé un emballage inspiré de l’origami, aussi léger que résistant. Destiné à l’emballage de produits en tous genres, il est aussi beau qu’ingénieux, et surtout, aussi écolo qu’efficace. Allez, suivez-moi, je vous présente cette innovation immédiatement.

Le carton origami : petit génie du pliage et grand allié de l’environnement

Le projet des Finlandais a été baptisé FOLD (pliage en français), et c’est d’une logique implacable ! Imaginez : un simple bout de carton, savamment plié, qui devient ultra-résistant, légèrement flexible et surtout éminemment recyclable. Plus besoin de plastique à usage unique, plus de galères de tri interminables, et surtout : fini le sentiment de culpabilité en jetant un énième emballage inutile. Mieux encore, cette technologie n’a rien d’un simple concept caché dans un labo. Non, non, non ! Elle est déjà en train de séduire des entreprises bien réelles, et ses applications sont aussi variées qu’intelligentes.

Un emballage en origami, pour quelles utilisations ?

Lorsque l’on reçoit un colis, l’emballage est-il le dernier de nos soucis ? Eh bien tout dépend de ce que contient votre colis. Par exemple, si vous commandez un parfum, ou un cadeau à offrir, vous appréciez un emballage soigné. C’est sûr que si vous commandez votre lessive, c’est moins évident ! L’emballage FOLD se destine à divers secteurs, en voici quelques exemples :

Dans le secteur de la cosmétique

Imaginez un coffret de parfum qui ne finit pas à la poubelle cinq minutes après ouverture, mais qui se transforme en un magnifique écrin réutilisable. Vous déballez, vous admirez, et hop, vous le conservez comme objet déco ! Et bien sûr, sans un gramme de plastique.

Dans la restauration rapide

Fini les boîtes en polystyrène qui fuient et ruinent votre burger préféré ! Ce carton plié pourrait bien devenir le chouchou des fast-foods et des traiteurs écoresponsables. Il est compact, résistant à l’humidité et se transforme facilement en assiette. Pas mal, non ?

Dans l’e-commerce

Aujourd’hui, ouvrir un colis, c’est un peu comme déchiffrer un coffre-fort. Vous avez le carton, le plastique bulle, le sachet plastique à l’intérieur… Bref, un cauchemar. Avec FOLD, l’emballage s’adapte au produit, sans gaspillage, et en plus, il est réutilisable. Les grandes marques y voient déjà une opportunité de réduire leur empreinte carbone et d’améliorer leur image.

Un carton bien parti pour conquérir le monde

Alors, ce carton plié, une simple lubie d’ingénieurs en mal de défis ? Que nenni ! Le projet FOLD a déjà passé plusieurs étapes clés et vise désormais une commercialisation dans les trois à cinq prochaines années. D’ailleurs, il n’a pas fallu longtemps pour que des marques du monde entier s’y intéressent. Des entreprises européennes et américaines sont déjà dans la boucle pour tester cette pépite et voir comment elle peut révolutionner leurs emballages. Car soyons clairs : au-delà de l’aspect écologique (qui est déjà un énorme point fort), il y a un intérêt économique de taille.

Produire ces emballages en série coûte moins cher, optimise le transport (puisqu’ils prennent moins de place) et séduit les consommateurs, de plus en plus enclins à boycotter les emballages polluants. Bref, une triple victoire : pour les entreprises, pour la planète et pour notre conscience écologique. Alors, que pensez-vous de cette invention ? On dit adieu au plastique ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .