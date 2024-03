Du plastique écolo fabriqué avec des coquilles d’œufs, l’invention d’un couple d’agriculteurs

En 2022, chaque Français a consommé 221 œufs, ce qui correspond à une consommation d’un peu plus de quatre œufs par semaine et par personne, selon la Chambre d’Agriculture de Bretagne. Ces œufs dégustés au plat, à la coque, durs, ou dans moult recettes représentent 40 000 tonnes de coquilles par an. Et, ces coquilles sont, de temps à autre, recyclées au compost, ou avec les biodéchets, mais le plus souvent, jetées aux ordures ménagères. Or, la coquille d’œuf revêt des qualités insoupçonnées pour vos plantes, ou contre les escargots au potager. Grâce à l’ingéniosité d’un couple d’agriculteurs du Morbihan, et à plusieurs entreprises locales, un consortium a vu le jour pour créer des boîtes à œufs entièrement recyclables. Retour sur cette invention originale et prometteuse.

Pourquoi s’intéresser aux coquilles d’œufs ?

Si l’œuf est un aliment absolument indispensable à notre vie quotidienne, sa coquille est trop souvent considérée comme un déchet. Certes, elle n’est pas comestible, mais c’est une matière naturelle qui peut être revalorisée et recyclée. Cette coquille, plusieurs entreprises morbihannaises s’y sont intéressées afin de la revaloriser, et par ailleurs de réduire considérablement les déchets qu’elle produit. Et, c’est en poudre de coquille d’œufs, qu’elles ont été réduites pour devenir une matière première intéressante. D’ailleurs, si vous ne savez que faire de vos coquilles d’œufs, sachez qu’avec un peu d’eau de vinaigre de cidre, elles peuvent devenir un spray miracle pour vos plantes. De plus, vous pouvez aussi les concasser, et les répandre aux pieds de vos plantations, pour former un barrage contre les escargots et limaces voraces.

Qui est à l’origine de cette innovation ?

Au commencement de cette idée, se trouvent plusieurs entreprises morbihannaises qui ont collaboré pour donner une seconde vie à ces déchets. Auparavant, les coquilles d’œufs étaient soit détruites, soit utilisées comme engrais agricoles pour lutter contre l’acidité des sols. L’innovation a commencé à germer en 2003 et s’est concrétisée en 2018 grâce aux efforts de Paul-Gilles Chedaleux et de son épouse Florence, un couple d’agriculteurs de Lizio (Morbihan). Ils ont fondé l’entreprise Terremo’Logic et ont mis au point une technologie permettant de séparer la coquille de la membrane par des processus de séchage et de tamisage successifs. En effet, la coquille ne peut pas être utilisée sans transformation, la membrane étant une matière organique qui peut s’altérer. Après avoir trouvé le moyen de séparer la membrane et la coquille, il en résulte une poudre fine semblable à du talc.

Que se passe-t-il ensuite ?

Chaque année, environ 6 000 tonnes d’œufs, soit 80 millions d’œufs, sont récupérées par Paul-Gilles Chedaleux, agriculteur engagé dans cette démarche écologique. Les coquilles d’œufs, transformées en poudre, sont ensuite redirigées vers une entreprise, Ecodis, spécialisée dans les plastiques innovants, afin qu’elle soit transformée en emballage. La poudre de coquilles d’œufs est ensuite intégrée à d’autres matières innovantes comme la coquille d’huîtres, autre matériau considéré comme un déchet, et pourtant valorisable. Et, comme pour boucler la boucle, les coquilles d’œufs deviennent… des boîtes à œufs, bien sûr ! Ces boîtes totalement écologiques deviennent, à leur tour, entièrement recyclables ! Une évidence, et une idée géniale, non ? Plus d’informations sur le site Ecodis. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .