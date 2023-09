Qui n’a jamais, dans sa vie, joué avec des LEGO ? Pierre-Alexandre Coutand, fondateur de la start-up GBC, en a probablement empilé des milliers. Il a, en effet, inventé des briques de construction, les « BLOCKTO » qui ressemblent à des LEGO, mais qui ne sont absolument pas des jouets. Bien que le concept des briques BLOCKTO puisse sembler à un jeu, c’est le résultat de longues années de recherches pour parvenir à construire des blocs en polypropylène recyclé qui soient à la fois robustes et modulables à l’infini. Fort de ses premières expériences et de l’adhésion de sa clientèle, il souhaite désormais ouvrir une usine pour passer à la vitesse supérieure. Découverte.

Retour sur la Genèse des BLOCKTO

L’histoire de cette innovation atypique remonte à août 2019, lorsque Pierre-Alexandre, surnommé le « petit maçon », a eu l’idée de recycler des déchets plastiques pour les transformer en briques. Sa famille, à l’origine de la restauration du château de La Citardière à Mervent, a sans doute nourri son esprit d’entrepreneur au contact des vieilles pierres. L’idée de créer une brique pratique pour la construction est venue au bord d’une piscine. Inspiré par les Lego, il a conçu une brique de 20 cm par 25 cm de large sur 60 cm de long, emboîtable et divisible en trois parties. Pour réaliser ses briques, ils utilisent bien des déchets plastiques qui, pour le moment, lui sont fournis par des industriels locaux. Avec l’aide d’ADP 85, un injecteur des Epesses, Pierre-Alexandre a réussi à recycler jusqu’à 100 t de déchets plastiques sur les 1 200 t disponibles dans un rayon de 200 km.

BLOCKTO, un matériau de construction à la pointe de l’innovation

Ces blocs innovants sont fabriqués en Vendée, conçus dans une optique écologique et se distinguent par leur haute résistance. Ils sont issus du recyclage de déchets industriels selon un procédé breveté, ce qui permet une construction facile, rapide et divertissante. De plus, ils sont réutilisables, ce qui renforce leur caractère écoresponsable. Chaque brique BLOCKTO possède des dimensions de 20 × 25 × 60 cm, un poids de 3,5 kg et peut être sectionnée pour obtenir un bloc de 40 cm ou deux blocs de 20 cm. Elles sont fabriquées à partir de polypropylène (PP), un matériau solide. Emboîtables et assemblables sans nécessité de mortier, elles sont très résistantes grâce à leur conception en nid d’abeilles. De plus, cette matière est 100 % inerte et lavable.

Focus sur les différents modules BLOCKTO

BLOCKTO Plus

BLOCKTO Plus est une solution d’aménagement polyvalente conçue pour transformer vos espaces extérieurs. Que vous souhaitiez créer des murs végétalisés, des jardinières éclairées ou non, des bassins d’ornement, des bancs ou même des murs de soutènement légers, les briques B BLOCKTO offrent une multitude de possibilités pour répondre à vos besoins !

BLOCKTO Farm

BLOCKTO Farm, quant à elle, offre une solution novatrice, modulable, réutilisable et durable pour les constructions agricoles. Ces briques vous permettent de créer diverses configurations, du système sous caillebotis au cloisonnement d’espaces, en passant par la création de zones de stockage légères et l’installation de promontoires solides pour le bien-être de vos animaux.

BLOCKTO Pool

Enfin, avec BLOCKTO Pool, vous avez entre les mains un concept novateur pour la construction de piscines en kit. Que vous souhaitiez une piscine enterrée ou semi-enterrée, avec ou sans plage, et dotée d’un escalier droit ou en angle, les briques BLOCKTO vous offrent une flexibilité remarquable pour personnaliser votre piscine selon vos préférences ! Les kits, comprenant les blocs, un liner, un système de filtration et une échelle sont conçus pour simplifier la construction de votre piscine. Tout savoir sur le concept BLOCKTO : rendez-vous sur le site officiel.

Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .