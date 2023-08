Nestincity, l’invention d’une brique en terre cuite modulaire pour offrir des « nids d’abeilles » aux pollinisateurs

Les abeilles sont des espèces vitales qui contribuent à la préservation de la biodiversité et de l’écosystème terrestre dans son ensemble. Elles assurent la pollinisation de près de trois-quarts des plantes qui fournissent les nourritures dont on a besoin. Sans cette action, les arbres fruitiers ne pourraient pas fructifier et les plantes qui décorent nos jardins ne seraient pas en mesure de fleurir. Si les abeilles n’existaient pas, nous serions obligés de nous contenter de céréales et de fruits de mer pour notre alimentation. Un scénario qui aurait des conséquences calamiteuses.

Des actions urgentes et vitales

Pour prévenir un tel désastre, il est plus qu’important de préserver les populations d’abeilles. C’est justement pour cette raison que le projet Nestincity a vu le jour. Comme son nom le laisse deviner, il s’agit d’une initiative qui vise principalement à restaurer les colonies d’abeilles dans les villes. Pour y parvenir, le designer Bracha Haviv a inventé des nids modulaires que n’importe qui peut fabriquer, contribuant ainsi à la préservation des espèces sauvages en leur procurant des habitats adaptés à leurs besoins. Comme le souligne notre source, des actions comme celle-ci sont non seulement urgentes, mais aussi vitales. Qui plus est, l’idée d’utiliser des structures moulées est tout simplement brillante.

Préserver les paysages naturels

À travers cette initiative pour le moins prometteuse, Haviv et son équipe espèrent restaurer les populations d’abeilles à Jérusalem, la capitale de l’Israël. Le but est de conscientiser les gens sur l’importance des rôles des abeilles dans la préservation des paysages naturels au sein des villes. Avec la technique développée par le designer, les personnes soucieuses de cette réalité pourront construire leurs propres nids d’abeilles et les installer dans les endroits de leur choix, contribuant ainsi à renforcer les populations de pollinisateurs.

Un important déclin des colonies d’abeilles

Le projet Nestincity n’est pas seulement fait pour Jérusalem. Il vise aussi à sensibiliser la population mondiale sur l’importance de la préservation des abeilles, d’autant plus que les ingrédients nécessaires à la fabrication des nids sont facilement accessibles et disponibles dans les quatre coins de la planète. En effet, rien qu’entre 2010 et 2020, les apiculteurs aux États-Unis et en Europe ont signalé des pertes annuelles de colonies d’abeilles entre 30 % et 50 %. Ce déclin est lié à un certain nombre de facteurs, dont l’utilisation de pesticides, l’agriculture intensive, la perte d’habitat et le changement climatique. Plus d’informations : Nestincity (Instagram)

