“D’énormes avantages pour le climat”, les briques de construction à base de chanvre

Nous connaissons tous le chanvre, mais pour des raisons différentes. Pour certains, il se fume, et pour d’autres, il est un isolant parfait et écologique. Bientôt il pourrait devenir un matériau de construction pour les maisons du futur. Le chanvre est une plante de plus en plus utilisée dans la construction de maison et représente un avantage certains pour le climat. Mais il va falloir trouver un moyen d’en cultiver suffisamment pour répondre à la demande croissante. En Allemagne, dans le land de Basse-Saxe, une première maison mitoyenne en briques de chanvre a été inaugurée il y a peu de temps, en présence de Christian Eiskamp, qui en est l’inventeur. Découverte !

D’où lui est venue cette idée ?

Christian Eiskamp était constructeur de maisons individuelles pendant des années dans la ville d’Oldenburg. Il était probablement un peu visionnaire puisqu’il a senti rapidement que le béton et sa fabrication polluante ne seraient plus les bienvenus dans quelques années. En cherchant une alternative, il a découvert que le chanvre était parfois utilisé comme matériau de construction alternatif. Rappelons que l’industrie du béton est responsable de 60 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Aidé d’un ingénieur spécialisé dans les constructions en chanvre, il a d’abord construit un petit duplex qu’il a ensuite loué, avant de se lancer dans la construction de maisons.

Une maison en chanvre vue de l’extérieur…

La maison construite en chanvre ne ressemble pas à du chanvre car elle est habillée de bois et dispose d’un porche et d’un toit vert. Dans cette maison se trouve tout de même un peu de béton, pour les fondations et le cadre de base de la maison. Une fois la structure conçue dans la pure tradition allemande des maisons à colombage, le squelette de la maison est revêtu de briques en paille et chanvre pressés, et liés par un mortier à la chaux. Un coût plus élevé de 15% par rapport au béton, mais évidemment beaucoup plus écologique. Si, par le passé, les maisons en chanvre ressemblaient plus à des cabanes qu’à des maisons, aujourd’hui, ce n’est plus le cas: elles ressemblent à des tiny-houses en bois, mais sans la remorque.

Quels sont les avantages d’une construction en briques de chanvre ?

Le premier avantage de la construction en briques de chanvre est écologique évidemment. Mais cela permet également de construire brique par brique comme on le ferait avec des parpaings par exemple, et surtout elle ne produit aucun déchet même en fin de vie puisque tous les matériaux (chanvre, chaux) peuvent, dans l’absolu, être compostés. De plus, une maison en chanvre, comme c’est le cas avec une maison en bois, fixe le dioxyde de carbone (CO2) tant que la maison reste debout, et le matériau ne brûle pas et ne pourrit pas.

Ce nouveau matériau pourrait même aider la planète à atteindre l’objectif de -1.5° pour lutter contre le réchauffement climatique. Enfin, les blocs de chanvre sont basés sur des matériaux résiduels qui contiennent de la cellulose et mélangés à de la chaux pour les lier. La chaux de chanvre se trouve sous forme de blocs, mais également sous forme d’enduit ou de panneau isolant. Si l’entrepreneur a choisi cette forme, c’est pour que ses employés, tous maçons, ne soient pas perturbés par le matériau, mais il aurait aussi pu en faire des panneaux ou des rondins…