Eco-brick, une brique isolante 3,5 cm plus mince développée par Wienerberger

J’ignore pour vous, mais personnellement les maisons en pierre ou en brique, je trouve qu’elles ont un charme fou. Le problème de ces matériaux étant qu’ils sont peu adéquats à la rénovation thermique. Ma maison en pierre meulière est ravissante, mais je peux vous assurer qu’en termes d’isolation, nous n’avons pas lésiné sur les moyens : laine de verre, placo, enduit puis peinture thermique avant la pose du papier-peint ! Impossible pour nous, d’isoler par l’extérieur sans dire adieu aux pierres de façades. Alors, imaginez une brique de parement qui allie finesse, performance énergétique et respect de l’environnement. C’est ce que propose Wienerberger avec son innovation, l’Eco-brick. Une brique plus mince qui pourrait révolutionner le monde de la construction. Présentation.

Une conception écologique et économique

L’Eco-brick est une brique plus mince que les modèles traditionnels et peut être utilisée dans les nouvelles constructions, comme dans les projets de rénovation. Avec une épaisseur réduite de 3,5 cm par rapport aux briques classiques, elle permet, avant même d’être posée, une économie de 30 % de matières premières et d’énergie lors de sa fabrication. Une caractéristique essentielle qui permet de répondre aux exigences de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), visant à réduire les émissions de CO₂ des produits de construction. Dans mon cas personnel, elle permettrait d’isoler par l’extérieur sans dénaturer la construction originelle ! J’ai déjà envisagé une isolation extérieure supplémentaire, mais je veux absolument conserver les pierres !

Une optimisation de l’espace habitable

Si je reprends mon exemple, j’ai isolé au maximum par l’intérieur, mais j’ai perdu quelques mètres carrés en superposant les couches d’isolant (15 cm de laine de verre, le placo, et le reste) ! L’épaisseur des Eco-brick étant réduite de 3,5 cm pour des performances thermiques semblables, j’aurais perdu moins d’espace habitable ! Un atout non négligeable pour les projets dans lesquels chaque centimètre compte. De plus, Wienerberger a enrichi sa gamme Eco-brick avec de nouveaux coloris et textures pour répondre aux tendances architecturales actuelles.

Les teintes varient du blanc au gris, en passant par l’anthracite, le noir, le rouge nuancé et le beige. Les finitions incluent des aspects lisses, moulés main et vieillis, permettant une personnalisation optimale des façades. En d’autres termes, même un bâtiment neuf et résolument moderne peut s’offrir une touche authentique, mais utile, avec ces briques colorées ! En définitive, elles ressemblent trait pour trait à des briques, mais sont beaucoup plus performantes en termes d’isolation.

Le matériau parfait pour l’autoconstruction ?

Oui, c’est une de ses autres forces ! Elle s’adapte parfaitement aux projets de rénovation, notamment lorsque l’on doit limiter l’épaisseur des murs. Prenons l’exemple d’une tiny house ! Si vous ajoutez 20 cm d’isolation dans une tiny de 13 m², vous perdez un espace considérable. L’Eco-brick a été pensée pour cet usage, avec un poids si léger qu’elle peut être installée sur les maisons à ossatures bois : tiny house, maison en A ou même maison conteneur pour cacher le côté métallique de la structure. Pour en savoir plus sur ce matériau innovant, rendez-vous sur le site officiel : wienerberger.be. Et vous, seriez-vous tenté par ce mariage entre tradition et innovation ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .