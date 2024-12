L’Algérie va transformer la vase des barrages hydrauliques en briques de construction durables

Les barrages hydrauliques sont essentiels pour la production à grande échelle d’électricité à partir des cours d’eau. Ils permettent également de lutter contre la sécheresse qui devient malheureusement de plus en plus grave à l’échelle mondiale en raison du changement climatique. L’envasement de ces installations reste cependant un problème majeur en diminuant leur capacité de production et en accélérant leur vieillissement. D’autre part, les travaux de dragage des sédiments coûtent cher. Et lorsque la boue est remontée à la surface, elle est souvent rejetée dans la nature, polluant à la fois l’air et le sol, sans parler de son impact négatif sur le paysage.

Une innovation algérienne

Face à ce constat, des scientifiques de l’université d’Aïn Témouchent, en Algérie, ont collaboré avec Holcim Lafarge Algérie. Ensemble, les deux parties sont parvenues à développer une approche écologique qui résout le problème de l’envasement des ouvrages hydrauliques. Leur technique permet d’assurer le bon fonctionnement de ces infrastructures vitales tout en préservant l’environnement. D’ailleurs, elle est censée favoriser l’économie verte. Concrètement, l’équipe affirme avoir établi une percée importante menant vers la production de matériaux de construction écologiques à partir de la boue des barrages. Le concept permet ainsi de valoriser ces déchets issus du drainage des barrages hydrauliques.

Plusieurs dizaines de barrages opérationnels

Selon l’équipe, la vase récupérée peut être utilisée pour fabriquer des briques géopolymères, du béton et du ciment bas carbone. Autant dire qu’en mettant en œuvre ce genre d’opération, les chercheurs espèrent également réduire l’utilisation, voire s’affranchir des matériaux de construction traditionnels à forte empreinte carbone. Il faut savoir que l’Algérie compte actuellement près de 80 barrages en service. Ceux-ci sont capables de stocker au total environ 9 milliards de mètres cubes d’eau. En raison de l’effet du changement climatique sur la région et de l’augmentation du nombre d’habitants, le pays envisage de porter le nombre de barrages opérationnels à 139 au cours de la prochaine décennie.

Réduire l’empreinte carbone du secteur de la construction

Actuellement, l’envasement des infrastructures hydrauliques en service occasionne une perte d’environ 1 milliard de mètres cubes d’eau. Avec cette solution innovante développée localement, l’Algérie espère favoriser la construction durable et la bonne gestion des ressources hydriques. Le recyclage des boues provenant des barrages à des fins de construction constitue effectivement une approche révolutionnaire qui pourrait inspirer d’autres pays. Rappelons que le secteur du BTP représente près de 23 % de la pollution atmosphérique mondiale.

À l’heure où l’on parle de plus en plus de décarbonisation, les initiatives comme celle de l’université d’Aïn Témouchent et de Holcim Lafarge Algérie sont essentielles. Que pensez-vous de cette solution qui utiliserait les boues pour fabriquer des matériaux de construction écologiques ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .