Au Congo, une religieuse a construit une petite centrale hydroélectrique pour fournir de l’électricité gratuite

L’électricité demeure un luxe dans de nombreux pays d’Afrique. Une réalité qui freine le développement en entravant notamment l’accès aux soins et à l’éducation, sans parler des impacts négatifs sur les activités économiques. Selon la Banque mondiale, seuls 42 % de la population africaine a accès à cette forme d’énergie. Pire encore, dans les zones rurales, ce chiffre tombe à environ 8 % ! Dans les villes électrifiées, la stabilité des réseaux reste un problème majeur. Les coupures sont fréquentes et l’utilisation de groupes électrogènes semble généralisée. Pourtant, le continent regorge de nombreux cours d’eau qui peuvent être exploités pour produire de l’énergie électrique.

S’affranchir du réseau public

C’est en partant de ce constat que sœur Alphonsine Ciza a eu l’idée de construire une micro-centrale hydroélectrique pour alimenter gratuitement en électricité plusieurs installations se trouvant dans sa ville de résidence au Congo. La ville en question se nomme Miti. Elle se trouve dans la partie Est du pays, près de la frontière avec le Rwanda, et compte environ 300 000 habitants. Comme de nombreuses municipalités africaines, la localité dépend d’une infrastructure énergétique publique vétuste. Par conséquent, la plupart des habitants n’ont accès à l’électricité que quelques heures par jour. Sœur Ciza et son couvent ont commencé à collecter des fonds pour la construction de la petite usine en 2015.

Congolese nun and electrical engineer Alphonsine Ciza built a micro hydroelectric plant to overcome daily electricity cuts in her town of Miti https://t.co/iKZbLNQ9N7 pic.twitter.com/JBAT1iiKf5 — Reuters (@Reuters) April 20, 2022

Une initiative importante

Au bout de trois ans, la communauté est parvenue à réunir les 297 000 dollars (~270 000 euros) nécessaires pour financer le projet. Les travaux ont été réalisés par la religieuse elle-même en collaboration avec des ingénieurs locaux. Il faut savoir que sœur Ciza a acquis les compétences techniques nécessaires grâce à des études en génie mécanique. La nouvelle installation est opérationnelle depuis quelques années. Elle alimente en électricité non seulement le couvent, mais également une église, deux écoles et une clinique. Elle permet ainsi aux élèves de l’école secondaire Maendeleo d’utiliser des matériels informatiques au lieu de se contenter des livres. « Auparavant, l’électricité n’était souvent disponible que la nuit, lorsque les enfants n’étaient plus à l’école […] Le fait d’avoir notre propre turbine a été un grand soulagement », a expliqué la directrice Mweze Nsimire Gilberte.

Une énergie renouvelable

La centrale hydroélectrique fonctionne 24 h/24 et 7j/7. Elle produit entre 0,05 et 0,1 MW. Sa gestion et sa maintenance sont assurées par une équipe dirigée par sœur Ciza. Ce projet témoigne une fois de plus des avantages que la nature peut nous procurer. Effectivement, les cours d'eau peuvent être exploités pour produire de l'électricité afin de répondre aux besoins du quotidien. Qui plus est, l'énergie hydraulique est une énergie propre et renouvelable.