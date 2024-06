Énergie marémotrice : Spiralis Energy dévoile une hydrolienne à vis d’Archimède de 20 mètres de long

Depuis quelques années, les énergies renouvelables sont fortement sollicitées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, entraînées par l’utilisation de ressources fossiles. En France, par exemple, elles ont connu une croissance remarquable en 2022 et représentaient 14,0 % de la consommation d’énergie primaire, contre 8,8 % en 2012, selon des chiffres publiés sur le site du Ministère de la Transition Écologique. Actuellement, à travers le monde, bon nombre d’entreprises développent des technologies pour produire de l’électricité renouvelable et propre, à l’instar de Spiralis Energy. Cette start-up londonienne a créé un générateur d’énergie marémotrice à vis rotative ancré en surface. Celui-ci se fonde sur le mécanisme de la vis d’Archimède, qui consiste notamment à produire de l’électricité à partir de l’eau. Un concept très ancien, aussi appelé « pompe à vis » ou « vis sans fin », mis au point par le savant grec lors d’un voyage en Égypte.

La particularité du générateur Spiralis

Le générateur d’énergie marémotrice conçu par Spiralis Energy comprend deux vis génératrices d’électricité, appelées « Axial Skelter ». Montées sur une plateforme flottante, celles-ci mesurent chacune environ 20 m de long et sont entièrement constituées de plastique imprimé en 3D. Ce générateur est similaire à une vis d’Archimède utilisée dans d’autres systèmes de production d’énergie. Cependant, il a des sections de feuilles d’aluminium comme section transversale. En créant une basse section sur le côté supérieur de cette dernière, il génère beaucoup plus de couple. Il est à noter que la start-up Spiralis a opté pour une conception modulaire, afin de faciliter son transport et son assemblage. En effet, l’ensemble du système s’emboîte facilement et peut être imprimé en 3D n’importe où dans le monde par des robots, puis transporté sous forme de kit avant d’être assemblé.

Les potentiels avantages du générateur Spiralis

Cette conception innovante vise à exploiter les courants de marée pour générer de l’énergie de manière efficace et durable. Le générateur utilise l’énergie cinétique des marées qui, notons-le, est une énergie propre et renouvelable. Il permet de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et les émissions de gaz à effet de serre. En outre, contrairement à d’autres méthodes de production d’électricité, il a été conçu pour minimiser l’impact sur l’écosystème marin. Il est également recyclable puisque ses vis peuvent être fondues et réutilisées, puisqu’elles sont fabriquées à partir de déchets plastiques. Selon Spiralis Energy, ce générateur a le potentiel de marquer une étape importante dans la transition vers un avenir énergétique plus vert et plus durable, d’autant plus qu’il peut être reproduit dans d’autres régions. Il représente une avancée technologique dans le domaine des énergies renouvelables.

Des essais prévus dans les eaux d’Aurigny

La start-up londonienne prévoit d’effectuer des essais dans les eaux d’Aurigny, afin d’évaluer le potentiel du générateur dans les courants de marée de cette île anglo-normande, pendant les mois d’hiver. Selon elle, si les essais sont réussis, cette initiative pourrait ouvrir de nouvelles opportunités économiques à Aurigny, car elle pourrait être commercialisée, attirant ainsi des investissements et créant des emplois locaux. Par ailleurs, elle fournirait une source supplémentaire d’énergie renouvelable à l’île. Spiralis Energy envisage, en effet, de créer une succursale locale et de fournir de l’énergie propre au réseau d’Aurigny à faible coût.

Notons que la réussite des essais est importante pour la jeune pousse, qui prévoit de concourir pour les contrats sur différence (CFD) proposés par le gouvernement britannique. Pour information, le Comité politique et financier d'Aurigny (CFP) a exprimé son soutien à l'utilisation des eaux de l'île comme banc d'essai. Plus d'informations : spiralis.energy.