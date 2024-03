« Un potentiel énorme », Mako, une hydrolienne qui exploite l’énergie marémotrice pour produire de l’électricité

Ces dernières années, les énergies marines suscitent l’intérêt d’un nombre croissant d’entreprises à travers le monde. Leur potentiel théorique, estimé entre 20 000 et 90 000 TWh par an, pourrait couvrir 2 à 4 fois la demande mondiale d’électricité (16 000 TWh par an). Ainsi, il est important de ne pas passer à côté de ces énormes ressources renouvelables pour préserver notre planète. En Europe, la France a l’opportunité de posséder le second plus grand gisement hydrolien du continent, dont les sites les plus intéressants se trouvent en Bretagne et en Normandie. En Océanie, l’Australie s’intéresse de plus en plus aux énergies marines afin de soutenir sa transition énergétique, voire de l’accélérer. L’entreprise Mako Tidal Turbines est notamment l’un des acteurs australiens les plus engagés dans ce secteur de l’énergie durable. Après plusieurs années de travaux, elle est parvenue à lancer des hydroliennes de pointe, polyvalentes et fiables. Découverte.

Les particularités de ces hydroliennes

Sur son site web, cette entreprise affirme que son équipe d’ingénieurs a utilisé les dernières avancées en matière de conception informatique, de techniques et de matériaux pour mettre au point cette technologie. Ce qui lui aurait permis de dépasser les contraintes principales liées à l’exploitation d’énergie dans un environnement marin extrême. Ce fabricant indique aussi que ses hydroliennes sont produites dans des installations d’usinage CNC modernes, avec un tour Weiler et un robot Kula. Son équipement d’usinage entièrement avancé et automatisé réduirait grandement le temps nécessaire à toutes les étapes de production des divers composants structurels d’une turbine Mako.

En outre, ce convertisseur d’énergie marémotrice serait efficace. Il serait en mesure d’atteindre des performances élevées dans les flux turbulents de l’océan. D’ailleurs, il aurait déjà démontré son efficacité dans plusieurs différents environnements d’exploitation. La turbine intègre la télémétrie industrielle Internet, garantissant un fonctionnement sûr et une production d’énergie prévisible. L’entreprise se vante aussi de la grande polyvalence de sa turbine, qui pourrait répondre à la demande, qu’elle soit déployée à petite ou grande échelle. Ce système pourrait être utilisé seul ou en réseau pour constituer une ferme hydrolienne. Malgré tous les atouts susmentionnés, le fabricant n’a divulgué aucune donnée précise sur les performances de ses hydroliennes jusqu’à présent.

Les projets de déploiement des solutions Mako

Cette entreprise propose à ses clients basés dans la région Asie-Pacifique sa gamme de turbines hydroélectriques capables de fonctionner à différents débits. Selon elle, ses produits peuvent être déployés sur divers sites pour récolter l’énergie des rivières ou des marées avec un débit supérieur à 3 nœuds (1,5 m/sec), des canaux à débit constant comme les barrages, etc. Ils peuvent s’adapter à de multiples options d’installation (montage sur poteau, barge flottante, montage sur pont, ancrage par gravité sur le fond marin…).

De plus, ils peuvent être déployés sur des infrastructures existantes ou à proximité. Par exemple, l’entreprise a déjà installé une hydrolienne Mako dans le port de Gladstone en Australie et sur le pont de Sentosa à Singapour. Il convient aussi de souligner son accord de coopération avec la société Kleinhardt Pty Ltd et le gouvernement autonome de Bougainville en 2017, qui a grandement marqué son évolution. Ce projet consistait à produire de l’énergie propre dans le passage de Buka (Papouasie-Nouvelle-Guinée) avec des hydroliennes. Il visait à élaborer une étude de rentabilité et un plan de financement pour la production d’énergie renouvelable dans cette région. Plus d’informations : Mako.energy. Que pensez-vous de cette hydrolienne ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .