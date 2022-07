FloWatt : la ferme hydrolienne la plus puissante au monde sera installée en France

Le raz Blanchard s’apprête à accueillir une puissante ferme hydrolienne. Cette portion de mer, entre la pointe de la Hague et l’île anglo-normande d’Aurigny, fait partie des zones où les courants marins sont les plus intenses en Europe. C’est justement pour cette raison que les prometteurs du projet FloWatt ont choisi l’emplacement pour y installer des hydroliennes afin de produire de l’électricité. Dans cette initiative ambitieuse, HydroQuest, fabricant français d’hydroliennes marines, s’est associé à Qair Marine, filiale dédiée au développement de projets EMR du groupe Qair. Leur objectif ultime est de permettre un déploiement commercial à grande échelle de l’énergie marémotrice d’ici la fin de cette décennie.

Enrichir le mix énergétique français

Le courant de Fromveur à Ouessant offre un potentiel d’énergie de 4 GW pour une production annuelle estimée entre 11 et 13 TWh. Au raz Blanchard, c’est une puissance autour de 3 GW que Thomas Jaquier, le jeune président de la société HydroQuest, et ses collaborateurs comptent exploiter. Le choix de cette localisation est donc stratégique. L’installation de la ferme pilote profitera énormément à la France. En effet, elle apportera une ressource supplémentaire pouvant enrichir le mix énergétique français et européen.

Grâce à l’association d’une nouvelle génération de turbines hydroliennes signée OceanQuest avec la puissance des courants marins de la zone cible, la production d’une énorme quantité d’énergie renouvelable devrait être possible d’ici huit prochaines années.

“L’hydrolienne HydroQuest a été développée par un ensemble de partenaires français, à la fois industriels, scientifiques et académiques Une technologie éprouvée et validée grâce à la réussite du projet test de la turbine de 1MW d’HydroQuest (2020-21) sur le site de Paimpol-Bréhat (le plus grand site de test d’énergie hydrolienne en France)¾ Un succès qui a permis de valider la fiabilité et la disponibilité de la technologie.” Flowatt

Une installation capable d’alimenter jusqu’à 20 000 foyers

L’infrastructure énergétique sera composée de 7 machines de 16 mètres de hauteur et 26 mètres de diamètre pour un poids total de près de 200 tonnes. Celles-ci seront équipées de deux axes verticaux tournant chacun dans des sens opposés. Il est prévu que leur fabrication soit prise en charge par l’entreprise « Construction mécanique de Normandie » à Cherbourg. Selon les estimations, le coût de l’électricité produite par cet hydrolien sera comparable à celui d’un éolien flottant. Ainsi, il devrait être rapidement compétitif. Effectivement, chaque turbine sera en mesure de développer une puissance de 2,5 MW. Une production de 40 millions de kWh d’énergie par an est donc envisagée, ce qui équivaut à la consommation de 20 000 foyers.

“Avec un potentiel de 3GW pour le seul Raz Blanchardy ce site est l un des plus puissant au monde. La production annuelle est estimée entre 11 et 13 TWhy soit l équivalent d un EPR. Une véritable force pour renforcer l indépendance énergétique de la France.” Flowatt

Un impact environnemental minime

FloWatt produira une électricité verte, naturellement durable, mais surtout puissante. Comme les installations seront entièrement immergées et amarrées sous la mer, elles ne causeront aucune nuisance visuelle ou sonore. Par ailleurs, étant donné que les turbines tournent à une vitesse de 10 tours par minute, elles seront inoffensives pour les espèces marines. Enfin, sachez qu’à la fin de leur vie, elles pourront être recyclées. Pour plus d’info : www.flowatt.fr.