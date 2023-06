Nova Innovation : une hydrolienne va produire de l’hydrogène vert à partir de l’énergie marémotrice

Le Ghost (Green Hydrogen and Oxygen Supply from Tidal energy) est un projet mené par la société Nova Innovation, située à Édimbourg. Cette dernière collabore avec l’Université de Strathclyde, Ricardo Energy et le Shetland Islands Council. Ce consortium vient de recevoir un financement gouvernemental dans le cadre du Fonds pour les technologies énergétiques émergentes – Programme d’innovation pour l’hydrogène. Il peut ainsi commencer à étudier le potentiel de production d’hydrogène et d’oxygène grâce à l’énergie des marées. Ces derniers sont installés dans les Shetland. Découvrez ci-après plus de détails sur ce grand projet.

Quels sont ses objectifs clés ?

Nova Innovation et ses partenaires prévoient d’évaluer le potentiel des hydroliennes marémotrices déployées autour de Yell à produire de l’hydrogène et de l’oxygène. Il est à noter que Yell est l’une des îles les mieux préservées des émissions de carbone en Écosse. Cette équipe y effectuera donc des travaux de suivi et d’analyse afin de mieux gérer l’approvisionnement en électricité des électrolyseurs. Ces machines assurent la décomposition et la transformation de l’eau en hydrogène et en oxygène. Outre cela, le consortium envisage d’étudier l’utilisation de ces deux produits pour le chauffage des logements, le transport et l’industrie dans les Shetland. Il pourrait devenir le fournisseur du port spatial SaxaVord, basé sur la péninsule de Lamba Ness, sur l’île d’Unst. Dans ce cas, il serait possible de réaliser un vol spatial à faible émission de CO₂.

Quels sont ses principaux avantages ?

Les différentes catégories d’hydrogène peuvent être distinguées par code couleur (noir, gris, bleu, rose, vert et blanc) en fonction de leur mode de production et de leur empreinte carbone. Le « noir » est le plus émetteur de CO₂, tandis que le « vert » est qualifié comme un carburant propre. En revanche, le « gris » est actuellement le plus abondant et le moins coûteux. Pourtant, il a l’inconvénient majeur d’être produit à partir de combustibles fossiles. Fabriqué à partir de l’énergie renouvelable, l’hydrogène vert constitue une excellente alternative en faveur de notre planète. Il pourrait révolutionner l’industrie des énergies et des carburants, selon l’entreprise Nova Innovation. C’est d’ailleurs une solution efficace pour contourner les différentes contraintes liées au recours à l’électricité fournie par le réseau.

Dans le cadre du Ghost, les habitants des Shetland pourraient tirer profit de la production d’hydrogène, qui servira à alimenter leurs systèmes de chauffage et certains de leurs moyens de transport. L’oxygène généré est souvent considéré comme un déchet. Mais avec ce projet écossais, ce sous-produit peut être exploité par une entreprise d’aquaculture locale. Il pourrait aussi être indispensable pour créer un carburant de fusée 100 % renouvelable au centre spatial SaxaVord. Notons que le consortium bénéficie des conseils d’un groupe de pilotage industriel composé d’entreprises locales.

Les hydroliennes marémotrices présentes dans les Shetland

Nova Innovation compte six turbines marémotrices sous-marines dans cet archipel. Les trois premières hydroliennes, baptisées Alisa, Betty et Charlotte, fonctionnent depuis 2016 et alimentent des maisons et des entreprises. Dans le cadre du projet européen ENFAIT, une quatrième turbine (Eunice) y est installée en 2020. Deux autres machines (Grace et Hali Hope) ont rejoint ce réseau marémoteur en 2022. Elles ont la particularité d’être connectées par un hub sous-marin innovant, permettant de transférer l’électricité jusqu’à la côte par un seul câble. Cette innovation a grandement réduit les coûts d’exploitation de la société. D’après Simon Forrest, premier président général de cette entreprise, leur technologie d’énergie offshore a déjà fait ses preuves. Plus d’informations : Novainnovation.com