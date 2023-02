L’utilisation des boîtes à œuf pour une isolation thermique et acoustique de la maison ?

Chaque individu dans le monde consomme environ 161 œufs par an. L’œuf est une nourriture très prisée, car il a évidemment plusieurs cordes à son arc. Décliné en tant qu’œuf au plat ou dur, cet aliment complet est aussi très utilisé en pâtisserie ou dans de nombreuses préparations culinaires. Si vous en achetez en grandes surfaces ou même chez de petits producteurs, les œufs sont vendus dans des boîtes en carton ou plastique. Les boîtes en plastique doivent être jetées dans le bac réservé aux emballages, mais les boîtes en carton possèdent quelques atouts insoupçonnés. Saviez-vous que ces petites boîtes aux formes très particulières pouvaient vous permettre d’isoler votre maison du froid ou encore du bruit ? Certes, il va vous falloir de nombreuses boîtes, néanmoins avec de la patience et de la pugnacité, c’est possible. Explications.

Des boîtes à œufs pour isoler votre maison ?

Réutiliser des déchets et les revaloriser pour leur donner une seconde vie n’est pas un nouveau phénomène. Les exemples sont nombreux, comme les déchets de chanvre pour fabriquer des pellets ou encore les déchets de tissus pour fabriquer des éponges Tawashi. Les déchets font l’objet de nombreuses recherches scientifiques et contre toute attente, certaines d’entre elles sont axées sur les boîtes à œufs. En effet, les plateaux à œufs en carton peuvent être remplis de fibre de verre ou de cellulose pour isoler vos murs ou vos sols. Pour ce faire, il suffit de disposer des boîtes à œufs remplies d’isolant sur la surface à isoler. Il faudra tout de même de nombreux plateaux pour se charger d’une maison entière. Cependant, cette méthode peut être une alternative intéressante et très économique, pour isoler un abri de jardin par exemple.

Les boîtes à œuf, un isolant acoustique !

Ces boîtes auraient également le « pouvoir » de vous isoler du bruit. En empilant des boîtes à œufs, alvéoles contre alvéoles, vous pourriez améliorer votre isolation phonique. Le son serait ainsi amélioré et ne produirait plus d’écho. Pour ce type d’isolation, il faudra choisir vos œufs dans des boîtes en cellulose rigide ou en polystyrène expansé, plus efficace. Néanmoins, soyez vigilant, ces matériaux sont très inflammables et ne peuvent être, selon nous, qu’une solution provisoire à l’isolation phonique d’un petit studio de musique par exemple. Par ailleurs, vous pouvez utiliser les boîtes à œufs pour assurer vos semis de printemps sous serre. Elles ont la capacité de retenir l’humidité et leur taille est parfaitement adaptée à la germination de vos futurs légumes.

Et les couvercles en polystyrène ? Des isolants aussi ?

Si vous êtes consommateur de kebabs ou de paninis à emporter, vous avez forcément déjà eu entre les mains les fameuses boîtes en polystyrène. Ces dernières auraient également de bonnes propriétés isolantes, puisqu’elles peuvent vous permettre de garder votre kebab au chaud, le temps de vous vautrer dans votre canapé avant de le déguster. Ne les jetez plus, elles permettraient de vous isoler du froid… et du son ! Dans la série des isolants insolites, il est possible aussi de citer les vieux journaux ou les cartons évidemment. Ces derniers peuvent être très utiles lors de l’isolation de vos tuyaux de plomberie à l’extérieur par exemple. Nous vous accordons le fait que ces méthodes d’isolation soient un peu « tirées par les cheveux », mais elles existent malgré tout. Ceux qui souhaitent se lancer dans la construction d’une tiny-house par exemple, ou occuper leur temps libre à quelque chose d’utile, sont les plus intéressés par ce système.