Pellets de chanvre, une alternative plus efficace, plus écolo et surtout plus économique que les granulés de bois ?

En ce début d’automne 2022, certains mots ou expressions résonnent dans chacun de nos cerveaux : pellets, granulés de bois, chauffage, économie, énergie, sobriété énergétique, etc. Et il va falloir nous rendre à l’évidence, les économies d’énergie seront nécessaires pour passer l’hiver sans coupure d’électricité si l’on en croit les prévisions des spécialistes en énergie. Vous êtes peut-être parmi ceux qui utilisent un poêle à pellets pour chauffer votre maison. Depuis quelques années, ces modèles de poêles à bois qui utilisent des pellets de bois compressés sont très demandés. A tel point que cette année, la demande de pellets explose par rapport à ce que les fabricants peuvent fournir, les prix flambent et certains particuliers craignent de n’avoir aucun pellet pour nourrir le poêle ! Saviez-vous qu’il existait des pellets de chanvre ? Et qu’ils étaient finalement autant, voire plus efficaces que les pellets de bois ? On vous explique pourquoi.

D’où viennent les pellets de chanvre ?

Les pellets de bois sont fabriqués à partir de résidus de bois, souvent des résineux qui ont servi dans les scieries par exemple, qui brûlent très vite. Les pellets de chanvre, eux, nous viennent au départ du Canada, où les tiges de chanvre ont été rapidement exploitées pour les transformer en pellets à brûler, sans aucun ajout d’additif. Depuis, le chanvre s’est rapidement répandu en Europe et en France, qui est, on le rappelle, le premier pays européen producteur de chanvre.

“A partir d’un acre (0,4 hectare) de chanvre, vous obtiendrez 10 tonnes de biomasse de chanvre. Ces sont les tiges et autres parties inutilisées de la plante (…) La plupart de cette biomasse est considérée comme un déchet par les agriculteurs, car il n’est pas rentable pour eux de l’envoyer dans une usine de traitement.” Ehemp House

Quels sont les avantages du pellet de chanvre ?

Son premier avantage est écologique. En effet, le chanvre est une plante semée et cultivée annuellement et les tiges de chanvres ne sont pas utilisées dans leur totalité, même si certaines servent à fabriquer des isolants par exemple. De plus, et c’est un avantage non négligeable, comme il est cultivé, il évite d’abattre des arbres pour se chauffer. Même si les arbres utilisés pour le bois de chauffage proviennent de forêts gérées durablement, c’est une déforestation tout de même !

A la différence du pellet de bois, celui de chanvre ne produit que très peu de cendres, environ 2% contre 6% pour le pellet de bois. Il n’est pas non plus corrosif, et possède un pouvoir calorifique similaire à celui du bois. Enfin, la production du chanvre est beaucoup moins couteuse que celle du bois, ce qui, produit un granulé moins cher pour le consommateur.

“Un autre avantage est que les granulés de chanvre ne sont pas plus corrosifs à brûler que les granulés de bois. Ce n’est pas le cas des granulés de combustible fabriqués à partir de paille, de miscanthus et de millet vivace. Enfin, les granulés de chanvre ne produisent pas de formations de mâchefer car la température de fusion des cendres du chanvre est similaire à celle du bois.” Wood Pellet Plant

Comment utiliser des pellets de chanvre ?

C’est aussi l’un des avantages du pellet de chanvre, puisqu’il ne nécessite pas toujours le changement du bruleur pour être utilisé. Sur la plupart des poêles à granules du marché, il est possible de profiter des pellets de chanvre en remplacement des granulés de bois. Après avoir pris l’avis de votre installateur de poêle à bois, vous pourriez essayer le pellet de chanvre, ou du moins vous le noter quelque part pour l’année prochaine, car ils sont encore assez peu disponibles, mais ils existent et pourraient devenir LA solution le moins chère pour se chauffer.

Et même si le chanvre a la réputation de se fumer illicitement, pas d’inquiétude sur les fumées dégagées, ce ne sont pas les fleurs qui sont utilisées dans les pellets, mais uniquement les tiges !