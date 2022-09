Il invente un “brasier” réfractaire innovant pour utiliser les granulés dans toutes les cheminées et poêles à bois

Avec l’hiver qui approche et les menaces de coupure d’électricité qui pèsent sur l’Europe, mais également avec la forte augmentation des factures énergétiques prévues comme l’annonçait le 14 septembre, Elisabeth Borne, Première Ministre, certains se tournent ou vont se tourner vers le chauffage au bois. D’ailleurs, si vous vous chauffez déjà avec cette méthode, vous avez dû remarquer que les prix flambent de ce côté-là aussi: la demande est forte, donc les prix augmentent ! Si vous possédez un poêle à bois, un insert ou foyer ouvert, vous utilisez forcément des buches de bois, qui sont parfois lourdes à transporter et salissent la maison. Avec l’invention de Dominique Chenais, un sarthois, vous allez pouvoir utiliser des pellets dans votre cheminée ou poêle à bois et on vous explique comment !

Pourquoi avoir créé cette invention ?

Le chauffage au bois donne une ambiance chaleureuse dans la maison et une atmosphère que l’on ne retrouve pas avec un autre mode de chauffage. Mais les buches ne sont pas très pratiques: il faut les couper, les transporter, elles salissent la maison et il faut aussi pouvoir les stocker à l’abri de la pluie… Quant aux pellets, ils ne peuvent pas être utilisés dans un foyer à bois, mais uniquement dans les poêles à granules, et ces poêles coûtent très cher, surtout si l’on est déjà équipé d’une cheminée fixe ou d’un poêle à bois classique… Dominique Chesnais a donc inventé un système qui permet de profiter de la chaleur des granules en utilisant le foyer existant. Son nom : le brasier à granulés!

Comment lui est venue cette idée ?

Dominique Chenais est un professionnel du poêle à granules et de la cheminée depuis trois décennies. Un jour, l’un de ses clients lui demande s’il peut mettre des granules dans son poêle à bois. La réponse est évidemment négative, mais cela fait germer une idée dans l’esprit du professionnel. La question de son client débouche sur l’idée d’inventer un accessoire qui permettrait de brûler des granulés dans un foyer à bois, sans aucun risque. Une solution pratique pour ceux qui ne veulent (ou ne peuvent) pas manipuler de lourdes bûches, ou pour les appartements qui possèdent une cheminée souvent inutilisée pour cause de souci de stockage du bois. Par le biais de son entreprise, BFC Confort, il créé alors le brasier à granulés.

Comment fonctionne son invention ?

Ce brasier existe en plusieurs dimensions, et se présente comme un grand panier en fonte qui se pose directement dans le foyer existant. L’inventeur précise cependant que ce mode de chauffage reste un mode de complément à un autre système… Il n’a pas vocation à être utilisé comme mode de chauffage principal, sauf lorsque les températures ne sont pas encore trop froides. Sa principale vocation est d’éviter les manipulations de buches et de fournir une solution pratique à ceux qui n’utilisent plus leurs foyers ou qui souhaitent utiliser des granulés.

Le premier modèle était en fonte et se vendait uniquement sur les foires… Depuis peu, il a lancé un modèle en acier, plus léger et plus accessible, qu’il vend sur le site internet de l’entreprise : BFC Confort. Les brasiers sont vendus autour de 300€ pour les modèles en acier et autour de 400€ pour celui en fonte… Et ils peuvent aussi vous servir de brasero pour l’été sur votre terrasse ! Sympa cette invention non ?