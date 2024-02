Est-ce que les cendres de pellets (granulés de bois) sont bonnes pour le jardin ?

Nous sommes 7 millions à avoir choisi le bois pour nous chauffer cet hiver et les prochains. Ce qui, en termes de volume de bois, représente aujourd’hui 35 % des énergies renouvelables utilisées en France, selon l’ADEME. Le bois, qu’il soit en buches ou en pellets, reste l’un des combustibles les plus écologiques, et les plus économiques. D’ailleurs, saviez-vous que le gisement annuel disponible de déchets de bois était de près de 6 millions de tonnes, la matière première pour fabriquer les pellets de bois. Nous ne vous apprendrons rien, en vous disant que le bois, lorsqu’il brûle, produit des cendres. Ces dernières peuvent largement être réutilisées de différentes manières. Mais, existe-t-il une différence entre les cendres issues du bois, et celles issues des pellets de bois ? On vous explique tout en détail.

Quelles sont les caractéristiques des cendres de bois ?

Les cendres de buches proviennent de la combustion du bois brut, sans liant, ni additif potentiel. Elles sont naturellement riches en minéraux comme le magnésium, le calcium et le potassium. Ces minéraux, essentiels au bon développement des plantes, améliorent le pH des sols acides et sont particulièrement bénéfiques aux plantes suivantes :

Arbres fruitiers

Arbustes d’ornement, comme les lauriers roses ou les buis

Rosiers

Potager

Pour les utiliser, il suffit de répandre aux pieds des plantes, la cendre et de la laisser s’infiltrer dans la terre, grâce à l’eau de pluie.

Quelles sont les caractéristiques des cendres de pellets de bois ?

Les cendres de granulés de bois proviennent de la combustion de matières, qui sont, à l’origine, des déchets de bois, comme les sciures ou les copeaux. Ces matières premières sont généralement plus riches en micro-organismes que les cendres de bois brut. Concernant les minéraux, elles sont aussi riches que les cendres de bois brut. Elles apporteront donc les mêmes bénéfices aux plantes, mais avec « une touche » de matières organiques supplémentaire. Les cendres de pellets sont particulièrement recommandées au potager pour :

Les légumes racines (carottes, radis, etc.)

Les légumes fruits (tomates, poivrons, etc.)

Les légumes fleurs (chou-fleur, brocolis, etc.)

Pour un maximum d’efficacité, il est conseillé de répandre les cendres de granulés, entre chaque rang de légumes, dès la plantation.

Mais, alors, quelles sont les meilleures cendres pour une réutilisation ?

Les cendres de bois offrent des avantages indéniables, notamment leur facilité d’obtention à partir d’un poêle à bois ou d’une cheminée, et la possibilité de les ajouter directement au sol sans nécessiter de préparation spécifique. Cependant, il faut être prudent quant à la présence possible de clous ou vis issus des palettes, ou des cagettes pour le petit bois. Ces éléments métalliques pourraient venir polluer les sols.

De plus, leur alcalinité excessive peut ne pas convenir à certains types de sols. Concernant les cendres de granulés de bois, elles présentent aussi des avantages, tels qu’une meilleure homogénéité et une qualité constante, ainsi qu’une teneur en matières organiques bénéfiques pour le sol. Cependant, elles sont moins accessibles que les cendres de bois brut et peuvent nécessiter un mélange avec de l’eau avant utilisation.

Quelques idées pour réutiliser vos cendres au jardin ?

En définitive, les cendres qui seront à votre disposition, dépendront de votre poêle, évidemment. Pour une meilleure efficacité, il est recommandé de mélanger les cendres avec du compost ou du fumier, afin de créer un mélange plus riche. Dans le but de protéger vos plantations des parasites, vous pouvez les répandre à leurs pieds. Si vous souhaitez améliorer la fertilité de votre sol, alors il faudra retourner la terre, en y incorporant vos cendres.

Quoi qu'il en soit, ne jetez pas vos cendres, en les recyclant, vous faites un geste pour la planète avec un engrais naturel et gratuit ! Réutilisez-vous les cendres de votre poêle d'une autre manière ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience.