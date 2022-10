Comment recycler les cendres de vos bûches ou de vos pellets de bois ?

En France, 7 millions de foyers ont choisi le bois comme combustible pour le chauffage. Et nous sommes encore plus nombreux à utiliser un poêle à bois ou une cheminée d’appoint pour quelques soirées au coin du feu. Une chaleur que l’on ne retrouve évidemment avec aucun autre combustible. Mais le bois est un combustible qui produit des cendres, nous ne vous apprenons rien ! Que faire de ces cendres ? La plupart des foyers les jettent, ou à la rigueur les étalent dans leur jardin, mais souvent, nous ne savons pas vraiment quoi en faire. Pourtant, elles peuvent être réutilisées de plusieurs manières et on va vous expliquer comment !

Les cendres, un formidable engrais

C’est peut-être la première chose à laquelle on pense pour recycler les cendres de bois : l’engrais. Il faut savoir que ces résidus sont riches en potasse, calcium, magnésium et phosphore, des substances que les plantes adorent et dont elles ont besoin. Outre le fait qu’elles soient un très bon engrais, les cendres sont aussi un répulsif naturel pour les limaces et escargots, qui n’apprécient pas vraiment de se retrouver engluées dans cette matière ! En les déposant au pied de vos salades ou de vos légumes, les escargots et limaces passeront leurs chemins. Pour les répandre dans votre jardin, il faut compter environ deux poignées par mètre carré et attendre qu’elles soient bien sèches avant l’épandage.

Les autres solutions de recyclage des cendres

Nos grands-parents utilisaient déjà les cendres, nous n’avons donc rien inventé, mais peut-être avons-nous oublié qu’elles pouvaient servir à autre chose:

En les déposant sur un papier journal et en frottant la vitre de votre poêle ou de votre insert, plus besoin de produit chimique ! Il faudra veiller à ce qu’il ne reste aucune agrafe (de cagettes) ou de résidus, qui pourraient rayer la vitre.

Elles peuvent aussi faire office de « sel de déneigement », mais sans produit chimique évidemment !

En les mélangeant avec un peu d’eau, elles forment un super produit dégraissant pour votre vaisselle, le nettoyage des gamelles avec de la cendre n’est pas un leurre !

Pour les couverts, bijoux, ou objets en argent, il suffit d'un chiffon humide, puis d'enduire l'objet de cendres, de frotter doucement et de rincer.

Les cendres ont un pouvoir désodorisant , vous pouvez donc les déposer au fond de votre poubelle par exemple, et les changer régulièrement.

Les cendres peuvent aussi servir de lessive, en mélangeant deux volumes d'eau bouillante avec un volume de cendres; vous laissez refroidir 24 heures, vous filtrez, et vous pouvez l'utilisez comme lessive absolument naturelle !

Bon à savoir…

Normalement, vous ne devriez pas faire brûler des palettes colorées, traitées chimiquement et qui produisent donc des cendres « toxiques », mais si vous en brûlez quand même, mieux vaut ne pas réutiliser ce qui en ressort. Les cendres de vieux meubles ou de charbon de bois ne se réutilisent pas non plus, il faudra donc les jeter dans vos ordures ménagères. Le recyclage des cendres est possible uniquement avec le brûlage de bois « non traité », comme les bûches ou les pellets de bois. Les cendres de certaines espèces comme azalée, camélia ou rhododendron ne doivent pas être répandues sur de la terre de bruyère: elles contiennent trop de calcium, ce qui serait nocif pour vos plantations.