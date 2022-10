Granulés : il existe des drives pour acheter des pellets de bois (et un site qui les recense)

Comme de nombreux français, vous êtes peut-être confronté à la difficulté de trouver des pellets de bois. Ruptures de stock, prix en forte hausse, vendeurs qui réservent leurs stocks à leur clientèle existante, etc. Le pellet est, cette année, une matière première qui devient presque précieuse tant les prix ont flambé, et les approvisionnements sont difficiles. Et si vous alliez chercher vos pellets au drive, comme vous le feriez pour vos courses, ou dans un distributeur, comme pour le fondwich par exemple ? Certains distributeurs ont opté pour ce nouveau système, pour faciliter la distribution, mais également pour éviter les pluies d’insultes qu’ils reçoivent à cause la hausse de prix et du manque de pellets ! Où trouver un pellet drive ? On vous explique tout !

Où trouver un pellet drive près de chez vous ?

Toutes les régions de France ne sont pas encore desservies par ces nouveaux distributeurs ou drives, puisqu’elles sont à l’initiative des vendeurs eux-mêmes. Le site Pellets Drive vous permet de savoir quel(s) fournisseur(s) propose(nt) ce service dans votre département. Vous retrouverez pour chaque entreprise référencée, les coordonnées évidemment, mais également les prix pratiqués, et les stocks disponibles. Un site pratique et encore peu connu, qui pourrait grandement vous faciliter la recherche de pellets ou de bois de chauffage, puisque les deux produits sont référencés.

EF Bois, un précurseur à Saint-Vigor-Le-Grand (14)

Dans cette commune du Calvados, l’entreprise de Franck Esnée a été une des première à installer un distributeur automatique de pellets en 2014, elle comptait étendre l’idée à plusieurs autres communes de la région. Son idée était simple mais redoutablement efficace: permettre à ses clients ou à de nouveaux clients de s’approvisionner 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le premier Pellets drive du département avait été installé sur le parking du Relais des trois pommes, à Saint-Vigor-le-Grand. Pour passer commande, c’était exactement le même principe qu’un drive « alimentaire »: il suffisait de s’inscrire en ligne puis de passer commande, de payer en ligne via un site sécurisé, puis de venir retirer ses produits dans un créneau donné. Les prix pratiqués dans ce distributeur étaient de 28€ pour 105 kilos de pellets, ce qui correspond à une semaine de chauffage environ par temps très froid. Malheureusement, l’entreprise ne semble plus exister aujourd’hui, mais heureusement d’autres ont pris la relève depuis…

Fée du feu, des distributeurs à Evron (53)

En Mayenne, c’est l’entreprise d’Alexandre Côme qui a décidé d’installer un distributeur de granulés à Evron, sur l’espace de la station de lavage située route de Laval à Evron. Cette idée lui est venue bien avant cette année, puisqu’il a imaginé le distributeur de pellets pendant la pandémie, alors que tous les magasins étaient fermés et que les pellets n’étaient pas considérés, au départ, comme des matières de première nécessité.

Ils ont du arrêter les livraisons, confinement oblige, et ont donc imaginé ce distributeur pour continuer à fournir les clients, mais également à faire tourner l’entreprise… Le distributeur d’Évron est connecté à la société de distribution Fée du feu à Argentré-du-Plessis (35), elle-même associée à une coopérative où sont fabriqués des granulés de qualité à disposition. La liste des distributeurs automatiques est disponible sur cette page.

Les distributeurs de granulés de Lebrun Drive dans le 62, 77 et 59

“Implantée au cœur du bassin minier la société LEBRUN & fils fait évoluer son outil de travail, depuis trois Générations, de Père en Fils pour répondre aux évolutions du métier et aux attentes de la clientèle.” Ils proposent depuis plusieurs années la livraison à domicile de combustibles mais également plusieurs distributeurs de granulés (pellets) ouverts 7j/7, 24 heures sur 24 dans le Pas-de-Calais (62), en Seine-et-Marne (77) mais également dans le Nord de la France (59). Cette innovation est une solution pratique et économique qui met à la disposition des particuliers et des professionnels des combustibles locaux certifiés. La liste complète des distributeurs de l’entreprise est disponible sur leur page dédiée.

Les distributeurs de pellets sur leurs gardes

Même si des drives à pellets existent, cela ne veut pas dire que ces granulés sont disponibles à profusion. Toutes les régions de France se trouvent confrontées à des stocks qui s’amenuisent de jour en jour et qui ne se remplissent plus. D’ailleurs, un fournisseur de granulés de bois de Vitré (35) affirme que désormais, il craint pour sa sécurité tant il reçoit insultes et menaces de la part de clients non servis. Le patron de Fée du Feu, le fournisseur du distributeur d’Evron, affirme recevoir plus de 100 coups de téléphone par jour, et qu’il a 2000 palettes de retard en livraison. Mais il n’est pas magicien, et remplit les distributeurs au compte-goutte, suivant les stocks qu’il reçoit ! Il en appelle aussi au civisme et au calme, les insultes et menaces ne feront pas arriver les 2000 palettes plus vite…