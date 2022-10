Fondwich : il invente une machine qui propose des sandwichs à la fondue savoyarde

Avec le froid qui arrive, et tant que nous pouvons encore brancher nos appareils énergivores, certains ont déjà lancé les hostilités et mangé leur première fondue ou raclette… Ces plats traditionnels montagnards sont de véritables passages obligés en hiver… En 2021, la raclette était même le plat préféré des Français ! Manger une fondue savoyarde dans un sandwich ? Quelle drôle d’idée non ? C’est pourtant l’invention de Frédéric Royer, fromager à Thonon Les Bains (74) qui a inventé le Fondwich, dont nous vous avions déjà parlé l’année dernière… Retour sur cette machine qui distribue des sandwichs un peu particuliers, pour les fans de fondue et qui fait tranquillement son chemin !

La machine à Fondwich c’est quoi ?

Un Fondwich est donc un sandwich à la fondue… Et ce fromager savoyard, à son compte depuis 17 ans, souhaitait rendre la fondue facile à manger, et surtout à emporter… Dans les sandwichs, un savoureux mélange de trois fromages : Comté, Meule de Savoie, Gruyère suisse, et un soupçon de vin blanc, car la fondue savoyarde se réalise avec du vin blanc… de Savoie ! Le tout livré chaud dans un pain croustillant… Ça donne envie non ? Nous trouvons toutes sortes de distributeurs désormais (légumes, pain, pizza chaude, huîtres) alors pourquoi pas un distributeur de sandwich à la fondue savoyarde ? Ne calculez pas les calories, ce serait indécent peut-être mais le plaisir d’une fondue à la pause déjeuner vaut bien ce petit écart non ?

Des demandes affluent du monde entier…

L’inventeur n’en revient toujours pas ! Dans une interview accordée au journal Actu.fr, il explique avoir reçu un mail de Los Angeles, un autre du Canada pour installer sa machine à Fondwich… C’est un véritable carton pour cette invention française, le fromager vient d’ailleurs d’ouvrir six franchises… Des sandwichs chauds et coulants que l’on peut acheter autour de 8€ et avec du fromage savoyard (ou suisse) évidemment ! Cet hiver si vous optez pour Courchevel, Avoriaz ou encore Châtel, vous pourrez déguster votre premier sandwich à la fondue savoyarde… L’inventeur explique attendre une levée de fonds très prochainement pour continuer le développement de son étonnante machine !

D’autres inventions autour de la raclette ?

Peu d’inventions autour de la fondue savoyarde ! En revanche, elles ne manquent pas autour de la raclette, l’autre plat d’hiver par excellence ! La raclette est un plat qui se partage à plusieurs en général, mais vous pouvez aussi avoir envie de manger une bonne raclette, seul, devant votre télé… Pas de souci, Boska a pensé à vous avec la Partyclette, un appareil à raclette pour une personne, qui vous permettra de manger une bonne raclette en solo ! A plusieurs vous pouvez aussi tester la raclette à l’ananas, ce fruit sucré est censé remplacer les pommes de terre… Remarquez cette année, ce sera peut-être une bonne idée, car si l’on en croit les producteurs, les patates risquent de manquer, et sans patate pas de raclette ou alors avec de l’ananas ? Et, quand on fait une raclette pour 6 personnes, on se retrouve souvent avec la quantité de fromage et charcuterie pour 12 personnes… Pour éviter de gaspiller, et viser au plus juste les quantités, des Lyonnais ont inventé RacletteWorld, un site qui calcule les quantités nécessaires pour ne pas manquer, mais aussi pour ne pas jeter ou en manger pendant une semaine !

