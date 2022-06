Tastee Tape : des étudiantes inventent un ruban adhésif comestible pour maintenir les wraps et burritos

Lorsque l’on pense restauration rapide, on pense souvent aux hamburgers. Mais dans ce type de restauration, il existe deux autres formes de sandwichs, qui nous posent souvent des problèmes lorsqu’il s’agit de les déguster. Les burritos ou wraps sont de plus en plus appréciés des Français, mais ils ont un incroyable défaut : celui d’être difficiles à manger. Ou plutôt difficiles à déguster proprement… Qui n’a jamais connu l’éclatement de son burrito à peine la première bouchée croquée ? La crêpe se déroule et la dégustation se termine avec les doigts… Si vous avez déjà tenté de faire vos propres wraps, vous avez aussi dû galérer pour faire tenir cette satanée crêpe en place. Pas de panique, des étudiants américains ont inventé le ruban adhésif pour burritos et wraps.

Un ruban adhésif pour wraps et burritos vraiment ?

Une équipe d’étudiants de l’Université Johns-Hopkins de Balmoral aux Etats-Unis créé un ruban adhésif comestible et translucide qui permet de maintenir vos wraps et burritos. Ce n’est apparemment pas un fake, ils ont testé de nombreux ingrédients avant de choisir ceux qui seraient assez solides pour maintenir les fameux sandwichs ! Sur la photo qu’ils présentent, le ruban est très visible, mais dans la réalité, il est tout à fait transparent… Ce « scotch » comestible pour burritos a été imaginé dans le cadre d’une journée de conception technique de l’Université, et il s’appelle le TASTEE TAPE. Selon les quelques informations recueillies, ce ruban adhésif comestible se composerait de papier ciré, mouillé qu’il faudrait appliquer directement sur l’aliment. Nous en saurons peut-être un peu plus dans quelques temps, les étudiants ont déposé un brevet de leur Tastee Tape… Drôle mais finalement assez utile pour les restaurateurs, ou les particuliers qui souhaitent se lancer dans la confection de ces sandwichs parfois très récalcitrants !

Mais au fait c’est quoi un burrito ?

Le burrito est une préparation culinaire qui nous vient du Mexique et qui existe depuis la fin du XIXème siècle. Le burrito est formé d’une tortilla (crêpe) de farine de blé enroulée en forme de cylindre sur la garniture… Attention ce n’est pas un taco, qui lui se présente sous la forme d’une tortilla garnie ouverte… A l’intérieur, il est possible de disposer toutes sortes d’ingrédients chauds : viande, haricots rouges, tomates, oignons, riz, épices etc. Un burrito s’enveloppe d’une tortilla froide; si vous le faites frire, il devient un chimichanga !

Et le wrap d’où vient-il ?

Le wrap lui, aurait été inventé en 1982 par Bobby Valentine, propriétaire d’un restaurant et manager d’une équipe de baseball américaine. L’histoire dit que lors d’une soirée, le grille-pain du restaurateur a rendu l’âme et qu’il a donc mis les ingrédients dans une tortilla… Le wrap serait donc né par hasard, comme beaucoup d’inventions culinaires. Le wrap à prononcer “vrape” est assez populaire en France et en Belgique, on peut aussi y mettre des ingrédients de toutes sortes… Le wrap se mange avec les doigts et chaud ou froid selon vos préférences. Pour plier un wrap, ce n’est finalement pas si compliqué :