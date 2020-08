« Le meilleur repas mésopotamien que j’aie mangé » Il cuisine en utilisant des recettes vieilles de 3700 ans !

Pendant le confinement, il faut bien avouer que le faire soi-même et les recettes culinaires étaient légions… On ne comptait plus les recettes de pain, pâtes fraîches ou pâtisseries sur les réseaux sociaux… Certains allant jusqu’à revendiquer des inventions culinaires…

Un professeur de l’université de Cambridge a, lui, pris le parti de reproduire des recettes mésopotamiennes datant de plus de 3770 ans ! Pourquoi faire simple lorsque l’on peut faire compliqué ! C’est probablement le but de Bill Sutherland qui, pour réaliser ses recettes, n’a pas trouvé mieux qu’une tablette mésopotamienne gravée en écriture cunéiforme !

Bill Sutherland est devenu une star de Twitter en partageant son projet ! Son accroche : « le meilleur repas mésopotamien que j’aie mangé ! » Quatre tablettes d’argiles babyloniennes découvertes eu début du XXème siècle étaient enfin traduites… Les méthodes de cuisson sont bien différentes de celles d’aujourd’hui, tout comme les aliments utilisés d’ailleurs… Pourtant le professeur passionné de cuisine et d’histoire antique s’est lancé aux fourneaux !

Les traductions très détaillées, expliquent quels ingrédients utiliser, comment les cuire, les lier (avec du sang de mouton !) et les déguster… Pour le bouillon d’élamite, Sutherland avoue avoir préféré la sauce tomate au sang de mouton… Ce n’est qu’une question de goût ! Son plat préféré reste le ragoût d’agneau saupoudré de gâteaux d’orge…

I blame lockdown but for some reason decided to cook Babylonian meal from the recipe tablet on the right; at 1750 BCE are the oldest recipes existing. Seemed to go down OK "Best Mesopotamian meal I have eaten".

A thread 1/6 pic.twitter.com/gqYMJopbxM

