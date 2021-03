L’Astuce anti-gaspi du jour : comment ne jamais jeter le pain sec ou rassis ?

La semaine dernière, nous vous expliquions comment utiliser des bananes trop mûres en les transformant. Cette semaine c’est au tour du pain de passer en astuce anti-gaspi… A la fin du repas, il n’est pas rare qu’il reste du pain… En sachant qu’il est absolument déconseillé pour les oiseaux, il termine souvent à la poubelle !

Erreur, le pain, comme bon nombre d’aliments peut permettre de nouvelles recettes. L’essentiel étant de ne pas jeter quand on peut encore en faire quelque chose. Qu’il soit très dur ou simplement rassis de la veille, il peut encore vous donner de sacrés plaisirs culinaires ! Et sans exploser votre budget !

Les croutons de pain rassis

Ces croutons accompagneront parfaitement un potage ou même une salade de saison. Vous pourrez les accommoder à l’ail, au parmesan ou avec toute autre épice au choix.

Coupez des dés de pain dur ou rassis et assaisonnez-le avec de l’ail ou de la menthe et de l’huile d’olive puis mettez-les au four 15 minutes à 180°… Petit plus, ils se conservent une semaine dans une boîte hermétique !

Le Pain Perdu

Cette recette vous ramènera peut-être en enfance, quand votre grand-mère vous faisait ces petites douceurs sucrées et moelleuses… Il n’y a rien de plus simple que le pain perdu et c’est drôlement bon !

Pour une baguette :

2 œufs

1 filet d’arôme vanille

50 cl de lait

Du sucre roux (c’est meilleur et il caramélisera)

Une noisette de beurre

Couper le pain en tranches pas trop fines. Mélanger le lait, les œufs et la vanille. Tremper les morceaux de pain dans le mélange pour qu’ils s’imbibent. Dans une poêle faites revenir dans le beurre chaud les pains trempés. Ajouter un peu de sucre roux pendant la cuisson. Retourner les pains jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés… A déguster tièdes ou froids !

La Chapelure de pain rassis

Une dernière recette toute simple pour ne pas perdre le pain… La chapelure, que nous réalisons aux graines ! Mais vous pouvez y mettre du piment, toutes sortes de condiments et même la sucrer pour le croquant des desserts !

Du pain dur

Graines de sésame

Graines de chia

Cumin

Graines de lin

Sel

Poivre

Faire cuire le pain en morceaux au four 15 minutes à 180°… Une fois refroidi, déposer le pain et tous les ingrédients dans un mixeur… Mixez, saupoudrez, appréciez… Cette chapelure est juste parfaite pour réaliser des escalopes « à la milanaise » ou pour apporter du croquant à un gratin de pâtes, de pommes de terre ou autre !

Comme de nombreux aliments, le pain se transforme à souhait, les quelques recettes ne sont pas les seules qui existent mais ce sont nos préférées pour ne plus jamais jeter le pain ! Et cela fonctionne aussi avec les restes de pain que vous fabriquez vous-même !