Comment nourrir les oiseaux en hiver ?

L’hiver et le froid sont bien arrivés sur la France et nos oiseaux ont froid et faim. Il est fort tentant de leur aménager une mangeoire, un nichoir ou autre, mais il ne faut pas faire n’importe quoi… Sous leurs airs robustes et résistants au froid, les oiseaux de la Nature sont de petits être fragiles dont il faut prendre soin ! Il ne faut pas leur donner n’importe quoi à manger évidemment, mais il faut aussi respecter le cycle naturel et ne pas les nourrir n’importe quand. Explications.

Quand les nourrir ?

La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) estime que l’on peut nourrir les oiseaux de la mi-novembre à la fin mars. Du printemps jusqu’au début de l’hiver, les oiseaux se nourrissent d’insectes, de vers ou autres denrées. A cette époque de l’année, il ne faut donc JAMAIS nourrir les oiseaux. Il faut, au contraire les laisser trouver leur nourriture dans notre écosystème. En revanche, dès les premiers gels, les insectes et autres friandises pour oiseaux manquent cruellement. C’est à ce moment que l’Humain peut aider la Nature à entretenir les oiseaux du ciel.

Que leur donner à manger ?

La LPO conseille une alimentation à base de graisses animales pour protéger l’oiseau mais en petite quantité. Pour ce faire, du lard non salé ou du suif de bœuf seront parfaits. Il faut également leur apporter des graisses végétales comme de l’huile de colza. Il est possible de donner des restes de fromage mais en quantité minime.

Ne leur donnez JAMAIS :

De lait, qui peut être responsable de troubles digestifs mortels

Du pain ! Le pain est fait de blé, que les oiseaux ne digèrent pas, il gonfle dans leurs estomacs et les empêche de se nourrir convenablement.

Les mélanges trop bon marché s’ils sont à base de pois, lentilles ou riz

Les biscuits pour chien… Ce sont des oiseaux et non des chiens donc cet aliment leur est proscrit !

Mais donnez-leur :

Des graines de tournesol (non grillées et non salées), les graines noires sont meilleures et plus riches en lipides (10.99€ les 2 kg sur Amazon)

Les fruits secs tels que cacahuètes, amandes, noix, noisettes et maïs concassés (non grillées et non salées)

Pain de graisse végétale mélangé avec des graines, fruits rouges ou insectes ou pain de graisse végétale simple (sans huile de palme !)

Mélange de graines : le mélange optimal étant composé d’1/3 de tournesol noir, de 1/3 de cacahuètes et de 1/3 de maïs

Fruits décomposés (pomme, poire flétrie, raisin) ou épluchures de légumes.

Attention, si vous optez pour les boules de graisses, achetez-les sans filet ou ôtez les avant de les leur donner… Les filets sont de véritables pièges à oiseaux !

Quelques autres conseils utiles

Les mangeoires doivent être placées au centre du jardin, loin des murs, buissons, branches…. Mais également loin des chats qui pourraient se délecter des oiseaux. L’idéal étant de fixer une mangeoire sur un piquet assez haut au milieu du jardin. Et de l’enlever au printemps lorsque la tonte de pelouse reprend !

Mais placez-le aussi de manière que vous puissiez observer le spectacle sans être vu ! Jolies photos assurées ! Veillez à remplir les mangeoires souvent car les oiseaux vont s’habituer au point de ravitaillement et s’il n’est pas rempli, ils ne sauront plus où aller… Enfin nettoyez les mangeoires souvent pour éviter la propagation de maladie au sein des colonies d’oiseaux.

