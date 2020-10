Nourrir les oiseaux du jardin c’est plutôt une bonne idée, mais il ne faut pas faire n’importe quoi !

L’hiver approche et vous avez sans doute remarquer que les oiseaux du ciel commençaient à tournoyer au-dessus de votre jardin… Il commence à faire froid, les insectes se font plus rares, et les petits moineaux ou mésanges ont faim !

Les nourrir est tentant et plutôt bienveillant, cependant comme pour tous les animaux de la Nature ou domestique, il ne faut pas leur offrir n’importe quoi ! On pourrait être tenté de leur donner du pain, des déchets de légumes ou autres choses qui nous semblent bon pour eux ! Erreur, certains aliments les rendent malades, d’autres peuvent même les tuer. Nourrir les oiseaux du ciel, une bonne idée mais des règles à respecter !

Le pain :

Qu’on se le dise, le pain n’est pas un aliment naturel pour les oiseaux et il peut même être mortel pour eux. Le pain ne présente aucun intérêt nutritionnel pour les oiseaux ! Et qui plus est, il gonfle dans leurs petits estomacs et peut les tuer. Même si le pain assouvira la faim des moineaux, il ne les nourrit pas et provoquera des carences si tant est qu’ils parviennent à le digérer… On oublie le pain donc !

Les boules de graisse :

Attention aux boules de graisse ! Les oiseaux en raffolent et elles ne durent pas longtemps quand vous les disposez à l’extérieur ! Cependant, il faut choisir les boules ! Ne donnez pas ces boules de graisses enfermées dans un filet plastique !

Pour deux raisons, la première étant que les oiseaux peuvent s’emmêler les pattes, voire le bec dedans et ingérer des morceaux de plastiques. La seconde concerne la pollution ! Une fois vidées, ces plastiques s’envolent souvent et viennent polluer la nature. Un distributeur de boules de graisses sans filet sera parfait pour les oiseaux.

Quant à leur composition, veillez à ce qu’elles soient composées de protéines d’insectes ou de matières végétales. Les boules de graisse à base de protéines animales ne sont pas les meilleures pour les oiseaux… Rappelons que les oiseaux, à l’état naturel, ne mangent pas de viandes !

Les graines :

Bien entendu, leur donner des graines est idéal, encore faut-il les choisir en fonction de leur espèce. Il existe des graines pour oiseaux du ciel qui conviennent à toutes les espèces.

Mais si vous apercevez une colonie de mésanges bleues ou de rouges-gorges, alors il faudra leur proposer des graines adaptées. Les oiseaux multicolores ont besoin de graines spéciales mais vous pouvez les mélanger avec les autres graines.