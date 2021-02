L’Astuce anti-gaspi du jour : comment cuisiner les bananes trop mûres ou abîmées !

Dans ces périodes un peu troubles où l’avenir est plutôt indécis, le zéro déchet prend de plus en plus d’ampleur… On recycle, on répare, on cuisine, et on tente de faire un maximum d’économies. Dans la catégorie des aliments dont on ne sait que faire quand elles sont abîmées, il y a les bananes !

Ces fruits gorgés de sucre et de vitamines finissent souvent à la poubelle quand elles noircissent, pourtant il existe de nombreuses façons de les transformer pour ne pas les jeter… Et franchement ce serait dommage de s’en priver tant c’est délicieux ! Pleins feux sur la banane !

Nous avons réalisé chacune des recettes « banane » suivantes au Magimix, mais il est évident que toutes peuvent être réalisées sans… C’est une question d’opportunité et de temps puisque le Magimix est devenu essentiel à notre cuisine ! Chaque recette a été réalisée avec les « fonds de placard », aucun achat n’a été réalisé en plus…

La confiture de banane / citron vert

Si vous pratiquez le zéro déchet, vous avez forcément quelques bocaux vides, conservés précieusement ! Ils seront parfaits pour votre confiture !

500 gr de bananes très mûres même noires

400 gr sucre spécial confiture

1 jus de citron vert abîmé lui-aussi

Pour le Magimix, il suffit de lancer le programme EXPERT / 2A / 105° / 30 minutes en ayant simplement mis les ingrédients dans la cuve !Mettre la mixture en pots, retournez les pots et mettre au réfrigérateur une fois les pots refroidis… Dégustez le lendemain comme vous le souhaitez !

Le Cake Banane / Chocolat (Banana Bread)

Nos bananes étaient réellement en fin de vie, voire très proches de l’extermination… Chez nous, on ne jette pas ! Le Banana Bread accepte toutes les bananes, même les plus abîmées, qui sont, rappelons-le aussi les plus sucrées !

Bref, le résultat est tellement délicieux que nous avons failli ne pas avoir de photo !

Une gousse de vanille (ça fonctionne aussi avec de la vanille liquide)

3 bananes très mûres

1 cuillère à soupe d’huile de coco (à toujours avoir dans son frigo)

120 g de sucre roux

250 gr de farine T45 (mais ça marche aussi avec la T55)

1 sachet de levure

100 ml de lait végétal (mais le lait classique ne fera pas planter la recette)

100 g de chocolat noir

Si vous la réalisez au Magimix, il suffit de suivre les étapes, le Banana Bread est réalisé en moins de 5 minutes. Sinon, il faut simplement écraser les bananes avec le sucre… Puis ajouter tous les ingrédients dans l’ordre et terminer par le chocolat noir rapé ou en pépites… Cuire 50 minutes à 180° (Four Chaud) et dégustez tiède… Un bonheur pour les papilles.

Les Pancakes ou Crêpes à la banane

Pour réaliser des pancakes ou des crêpes à la banane, il suffit de conserver votre recette initiale, et d’y incorporer deux bananes bien mûres réduites en bouillies… Cuire crêpes ou pancakes normalement et dégustez…

Par exemple pour une pâte à pancake :

250 gr de farine

500 ml de lait

2 bananes

3 œufs

35 gr de beurre fondu

6 gr de levure chimique

1 cuillère café de vanille liquide…

C’est simple, vraiment pas cher, et cela vous évite de jeter les bananes. Vous pouvez aussi les couper sur une tarte ou à l’intérieur d’un gâteau au yaourt… Bref, si vous ne pouvez plus manger vos bananes crues, passez derrière les fourneaux… Il se peut qu’à l’avenir vous espériez que vos bananes noircissent pour pouvoir les transformer !

Meilleure Vente n° 1 Cuisine zéro déchet Torrico, Giovanna (Author)