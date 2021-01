A la découverte de Bambaw, une marque zéro déchet qui a tout pour plaire !

Le Zéro Déchet devient un enjeu majeur de notre société. La pollution par le plastique est un fléau mondial qu’il est aujourd’hui difficile de contenir. Mais, chacun peut agir pour la planète en réduisant ses déchets. C’est exactement ce que propose la jolie marque BamBaw que nous vous invitons à découvrir à travers une interview de son fondateur.

Bambaw propose une large gamme de produits, de la cuisine à la salle de bain, qui vous aiderons à réduire vos déchets sans vous ruiner ! Pailles en bambou, gourde inox, lingettes démaquillantes ou encore serviettes hygiéniques lavables, vous trouverez avec cette marque, un fidèle allié de votre démarche zéro déchet. Présentation.

Q : Pouvez-vous vous présenter ?

Bambaw a été fondée en 2015, à Bruxelles, par les frères Maxime et Augustin de Hemptinne, qui étaient scandalisés par l’ampleur de la pollution du plastique. C’est pour lutter contre ce fléau et contribuer à une société plus écoresponsable que Bambaw s’est donné comme mission de créer des alternatives Zéro Déchet pour aider à éliminer le plastique et les produits à usage unique. La société belge a choisi le bambou en composant principal pour ses produits car c’est une des plantes qui a la croissance la plus rapide au monde. Tous les produits sont fabriqués avec une empreinte écologique la plus faible possible et dans des conditions équitables tout au long de la chaîne de production.

Q : Parlez-nous de votre projet

Chaque année, plus de 300 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde, dont la moitié est produite pour créer des objets à usage unique. Huit millions de tonnes de ces déchets plastiques finissent chaque année dans les océans.

C’est pour contrer cela que Bambaw propose des alternatives zéro déchet aux produits conventionnels et polluants. Bambaw fabrique différents produits du quotidien, tels que des pailles, des cotons-tiges, des disques démaquillants, des rasoirs, des serviettes hygiéniques, des bouteilles isothermes, des sets de couvert, ou encore de l’essuie-tout lavable par exemple.

Tous peuvent être réutilisés pendant plusieurs années ou compostés facilement. Ces produits ont une empreinte écologique plus faible, sont plus économiques et beaucoup plus sûrs pour la santé humaine, car ils ne contiennent aucun produit chimique nocif. Ces produits contribuent finalement à une économie circulaire, qui diffère du modèle d’extraction des ressources, de consommation et d’élimination.

Q : La philosophie Zéro Déchet selon Bambaw

La philosophie Zéro Déchet contraste avec la société du jetable dans laquelle nous vivons et se concentre sur les cinq « R » :

Refuse : Refuser ce dont on n’a pas besoin

Reduce : Réduire ce dont vous avez besoin (N’acheter que les quantités nécessaires et éviter le gaspillage)

Reuse : Privilégier les produits réutilisables

Recycle : Recycler ce que vous ne pouvez pas refuser ou réduire la réutilisation

Rot : Composter les déchets organiques

Q : Comment vous est venue cette idée ?

C’est en 2015 que naît l’idée de Bambaw. Maxime et Augustin, choqués par l’ampleur de la pollution plastique, se demandent comment vivre leur vie tout en générant le moins de déchets possibles, mais aussi comment donner aux autres les moyens de faire de même. Leur conclusion est simple : offrir des alternatives Zéro Déchet au gaspillage de produits à usage unique pour ainsi lutter contre la pollution directement à sa source.

Q : Quel message voulez-vous transmettre à travers votre action ?

Il n’y a pas de petits gestes pour préserver notre planète. Si tout le monde supprimait les objets à usage unique de son quotidien, cela ferait déjà une grosse différence ! Nous pouvons tous, à notre échelle, essayer de réduire sa consommation de déchets et faire des efforts pour être plus écoresponsables. De plus, certains produits du quotidien sont très facilement remplaçables par des alternatives Zéro Déchet. C’est notre mission chez Bambaw : créer ces alternatives écologiques et économiques, pour tous.

Q : Un mot de la fin pour conclure ?

La philosophie Zéro Déchet ne vise pas la perfection immédiate. Au contraire, chez Bambaw, nous encourageons chacun à commencer et à avancer étape par étape pour créer chaque jour moins de déchets. S’il existe une alternative réutilisable possible, elle doit être prise en considération à la place du produit à usage unique. Aujourd’hui, nous, les consommateurs, avons le pouvoir. Nous pouvons façonner les tendances du marché et déterminer quels produits seront

Q : Notre avis sur les produits Bambaw

Tout d’abord nous devons souligner l’emballage, tout est minimaliste et évidemment recyclable. Pas de superflu, juste de l’essentiel. Notre coup de cœur va à l’essuie-tout lavable ! Le tissu est très doux et il remplit parfaitement son rôle en absorbant absolument tout ce qu’il trouve sur son chemin. Depuis la découverte de cet essuie-tout, nous n’avons plus utiliser d’autres produits tels que les essuie-tout jetables.

Quant aux autres produits, ils tiennent largement leurs promesses, les pailles en bambou sont solides et se nettoient parfaitement grâce au petit goupillon fourni. Les lingettes sont parfaitement adaptées aux peaux sensibles, nettoie la peau en douceur et se lavent parfaitement dans le filet fourni. Les bols en coco, que nous utilisons pour les salades ou pour peser nos ingrédients, sont très légers et solides. Nous évitons seulement d’y mettre du gras, par choix, pour les garder intacts.

Nous avons fait une jolie découverte avec cette marque écoresponsable et engagée. Grâce à Bambaw, nous pouvons continuer d’augmenter notre objectif zéro déchet et réduire considérablement le poids et l’impact de nos poubelles !

Plus d’infos :

Site Web : bambaw.com

Compte Instagram : @bambaw.zerowaste

Page Facebook : bambaw.zerowaste

