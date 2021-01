Terracycle lance la Boite Zéro Déchet réservée au recyclage des masques chirurgicaux

Vous connaissez peut-être déjà la société TerraCycle ! Cette entreprise française propose un système de recyclage pour ce qui n’est pas recyclable justement ! Depuis la mi-février 2020, ce sont plus de 117 millions de masques jetables qui ont rejoint les foyers français ! Et ces millions de masques chirurgicaux ne se recyclent pas !

Pire, ils sont devenus en quelques mois une source de pollution inconnue auparavant… Alors que l’on interdit la vente de plastique jetable, on impose le port du masque pour des raisons sanitaires évidentes. Mais que faire de vos masques une fois utilisés ? TerraCycle vient de lancer la “Boîte Zéro Déchet” pour recycler les masques jetables.

Une offre qui se destine plutôt aux collectivités, mais rien n’empêche un particulier d’acheter sa boîte de recyclage ! Terracycle recycle déjà les capsules de café, les stylos plastiques ou les vieux classeurs ! Toutes ces denrées que l’on jette alors qu’elles pourraient être recyclées.

Comment ça marche ?

En vous rendant sur le site Terracycle, il suffit d’acheter une boîte spéciale recyclage de masques et protections jetables (110€ la petite boîte pour 433 masques ou 229€ la grande pour 2176 masques. Il faut savoir que, pour le moment, les masques ne sont pas pris en compte dans les filières de tri. Du côté du consommateur, il suffit de déposer un à un les masques chirurgicaux hors service. Puis une fois pleine, de renvoyer la boîte chez Terracycle.

Les masques seront nettoyés puis transformés en granulés. L’agrégat obtenu servira à produire des palettes plastiques, des poubelles ou encore du mobilier de jardin. Ces boîtes zéro déchet peuvent accueillir les masques de protection à usage unique, les masques anti-poussières jetables, les masques filtrants jetables et les visières de protection.

Ne jetez pas vos masques dans la Nature !

Si vous vous baladez en ville ou même en rase campagne, il serait étonnant que vous ne croisiez pas un masque esseulé sur le bord d’une route. La pollution par les masques pourrait devenir en quelques années, une pollution majeure de nos océans. Des solutions de recyclage commencent à émerger en France, et c’est plutôt une bonne nouvelle. Il faut désormais que chacun fasse preuve de civisme et, qu’à défaut de boîtes, les masques soient au moins jetés à la poubelle et non pas depuis la fenêtre d’une voiture !