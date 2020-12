Le rechargeur de capsules de café CAPS ME explose les compteurs sur Ulule en dépassant son objectif de 2200% !

Il y a quelques années, il fallait moudre son café pour espérer un espresso, puis il fallait une cafetière filtre pour le déguster. Aujourd’hui les cafetières à dosette sont largement en tête des ventes dans ce domaine… Une dosette, un café !

Mais une dosette, un déchet aussi ! 10 milliards de capsules plastiques consommées chaque année, soit 40 000 tonnes de déchets, le poids de 4 Tour Eiffel ! Certaines dosettes sont compostables (celles en papier) mais certaines ne le sont pas encore. Sauf si vous optez pour un nouveau système actuellement en campagne de crowdfunding : CAPS ME !

CAPS ME c’est qui ?

La technologie CAPS ME est née grâce à deux étudiants qui inventent pendant le confinement, un ingénieux système destiné aux cafetières Nespresso. Thibaut Louvet, étudiant en Arts et Métiers et Jean de Boisredon, étudiant à Centrale Supélec inventent donc CAPS ME, le premier rechargeur de capsules de café, écologique et Made In France.

Les capsules de style Nespresso représentent tout de même 12 millions d’utilisateurs potentiels en France, soit 20 milliards de capsules jetées. Sur ces 20 milliards, seule 1 sur 5 est recyclée. Les 4 autres finissent dans les déchets incinérables !

CAPS ME c’est quoi ?

CAPS ME ne propose pas des capsules rechargeables, mais un dispositif qui permet de remplir les capsules « automatiquement » avec la juste dose et sans aucune perte de café. Elles peuvent être réutilisées plus de 1000 fois chacune. CAPS ME se présente en deux parties solidaires. Une partie réservoir dans laquelle vous mettez votre café moulu, et un fond où vient se loger la capsule. Il suffit ensuite d’insérer la capsule au fond, de faire un quart de tour puis de retourner le CAPS ME. Il ne vous reste plus qu’à coller l’opercule fournie avec le dispositif et l’insérer dans votre Nespresso. WHAT ELSE ?

Combien ça coûte ?

Si vous êtes utilisateur de dosettes, vous vous êtes probablement rendu compte que vos dosettes vous revenaient beaucoup plus chères que du café moulu… Un kilo de café Carte Noire moulu coûte environ 12€ le kilo… Si vous prenez le même café en dosette Nespresso, le prix au kilo monte à près de 50€ ! Si vous ne le saviez pas encore, consommer du café en dosette vous revient 4 fois plus cher que du café moulu…

Imaginez alors les économies que vous pourriez faire en investissant 55€ dans le CAPS ME !!!! Le pack de départ comprend le rechargeur, quatre capsules, 250 grammes de café (50 tasses) et 100 opercules. Le Pack Super CAPS coûte, lui 99€ (au lieu de 138€) et propose 2 rechargeurs, 10 capsules, 500 grammes de café et 200 opercules… Parce que parfois, dans un couple, les goûts sont différents… Chacun son café et chacun son CAPS ME !

Pourquoi investir dans CAPS ME ?

La campagne de crowdfunding se termine dans 4 jours… Et elle a déjà réuni 2218% de son objectif. La livraison est prévue pour Avril 2021… Investir dans CAPS ME c’est tout d’abord promouvoir un savoir-faire français et prendre conscience du drame écologique que sont les capsules de café… Imaginez qu’en achetant CAPS ME, vous ne jetterez plus jamais aucune capsule à la poubelle, que vous pourrez composter votre marc de café, et que vous ferez de redoutable économies !

Un CAPS ME revient à acheter un kilo de capsules non réutilisables. Laissez-vous tenter par cet ingénieux dispositif… L’innovation n’est pas forcément bourrée d’intelligence artificielle ou de haute technologie. CAPS ME est le meilleur exemple d’un petit objet utile, qui devient indispensable au vu de l’explosion des ventes de cafetières à dosette. Agissez maintenant, d’ici 4 jours le prix du CAPS ME ne sera plus le même !

