Car’bin : il invente une poubelle de voiture pour réduire les déchets sur le bord des routes

En France, les automobilistes jettent chaque jour près de 25 000 kg de déchets au bord des routes. En plus d’être mauvaise pour l’environnement, cette quantité énorme d’ordures augmente les dépenses des services de voirie. Face à ces constats, Salvador Fernandez a conçu un système qui nous permet de jeter nos déchets dans un emplacement dédié à bord de notre voiture.

Cette invention est d’autant plus la bienvenue dans la mesure où une enquête Ispsos pour la fondation Vinci autoroutes a révélé en juillet dernier que près d’un Français sur trois jette des déchets par la fenêtre de sa voiture.

À installer dans le coffre de la voiture

Nommée Car’bin, signifiant voiture et poubelle en anglais, cette poubelle un peu particulière a été conçue pour être placée dans le coffre, c’est-à-dire à l’arrière de la voiture. Cet emplacement n’a pas été choisi par hasard.

Il s’agit d’un choix qui a été fait pour limiter la propagation des odeurs dans le véhicule, surtout lorsque celui-ci roule. Pour installer la Car’bin, il faut d’abord découper un carré sur la plage arrière. Ensuite, il suffit de placer la poubelle en dessous en la suspendant sur une trappe, au moyen de deux crochets.

Réduire les déchets sur le bord des routes

Cette invention est certes simple, mais s’avère très efficace. Si elle atteint le stade de la commercialisation, elle devrait aider à réduire les 25 tonnes de déchets ramassés tous les jours au bord des routes en France. Effectivement, la Car’bin se trouve actuellement dans une phase de prototypage. Le projet figure parmi les 1000 solutions efficaces, propres et rentables supportées par la fondation Solar Impulse dans le cadre de son programme de soutien aux créations et aux initiatives qui ont un impact positif sur l’environnement et la qualité de vie.

Deux marchés cibles

Outre le fait qu’elle vise à préserver notre environnement et à garder l’intérieur de notre véhicule automobile propre, cette poubelle de voiture inventée par Salvador Fernandez améliore la sécurité à bord. D’après lui, s’ils ne sont pas placés dans un endroit sûr, les déchets peuvent devenir des projectiles en cas d’accident.

Pour son projet, l’inventeur français cible deux catégories de clients : les garagistes et les constructeurs automobiles. « Il y aura deux marchés, celui des fabricants automobiles et celui des garages automobiles où vous pourrez faire installer une Car’bin quand on vous fera la révision », explique l’inventeur.