Pourquoi les masques chirurgicaux jetables ont-ils une face de couleur bleu ?

Depuis quelques mois maintenant, le masque fait partie de notre quotidien… Il y a ceux qui portent des masques en tissus et ceux qui préfèrent les FFP2. Mais nous sommes très nombreux à porter des masques chirurgicaux jetables !

Et lorsque nous nous baladons dans un supermarché, les clients ressemblent de plus en plus à une armée de schtroumpfs affublés d’un couvre nez-bouche d’un bleu azur… La couleur bleue prédomine largement sur les masques chirurgicaux, pourtant il n’existe pas de normes de couleurs ! Mais alors, pourquoi les masques arborent-ils cette couleur bleue ?

Le masque chirurgical jetable est « normalement » utilisé dans les blocs opératoires. Il est destiné à éviter les projections de gouttelettes du porteur vers le patient. Mais il ne protège pas de l’inhalation de très petites particules en suspension.

Bleu pour le mettre dans le bon sens !

S’il est bleu c’est d’abord pour qu’il soit facile à mettre à l’endroit ! Et donc, le bleu vers l’extérieur ! Ces masques comportent trois couches, la blanche est plus absorbante que la bleue et se met donc à l’intérieur. A l’intérieur se trouve une couche filtrante, protégée par la troisième, donc la bleue. De plus la face colorée s’avère évidemment moins salissante que la blanche.

Il n’y a aucune obligation à fabriquer ces masques en bleu. Cependant les fournisseurs optent pour le bleu car les rouleaux de textile semblent meilleur marché que les autres couleurs. Plus il y a de demande de tissu bleu, plus les prix descendent. Le bleu est également une couleur apaisante et « raccord » avec les tenues des chirurgiens de blocs opératoires… Mais rien ne vous empêche de porter des masques roses, violets ou même avec des dinosaures dessus :

Photo de couverture De Vasyl Rohan / Shutterstock