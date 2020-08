Pourquoi le prix des masques devrait baisser de moitié à la mi-septembre

Il y a quelques mois encore, on pensait tous que les masques étaient chirurgicaux. On ne les voyait que dans les hôpitaux et encore seulement au bloc opératoire et dans certains services à risques ! Aujourd’hui ils sont partout ! Ils deviennent petit à petit obligatoires dans les lieux clos, puis dans les rues.

Visiblement nous ne sommes pas près de les abandonner (et surtout pas dans la rue mais dans une poubelle soit dit en passant). Pourtant alors que les prix des masques flambaient quand nous en manquions, il semblerait que ces mêmes prix pourraient baisser à la rentrée… Explications.

Les tergiversations sur le type de masques sont toujours en cours, et nous y perdons un peu notre latin… En tissus, chirurgicaux, jetables ou lavables, l’important est semble-t-il de porter un masque ! Avec les nouvelles dispositions et la recrudescence de cas de coronavirus, les français cherchent de nouveau à s’équiper de masques.

Aujourd’hui la boîte de 50 masques se vend autour de 25€, elle pourrait diminuer de moitié d’ici quelques semaines. La raison est simple, certains vendeurs s’approvisionnent désormais auprès d’importateurs indépendants. Ce qui leur permet de casser les prix pour le même produit.

Cette baisse s’explique par deux facteurs :

La Chine a multiplié la production de masque et les exporte évidemment dans le monde entier. Le mode d’acheminement a changé puisqu’aujourd’hui, ils arrivent par bateau et non par avion, le coût est ainsi réduit.

et non par avion, le coût est ainsi réduit. De nombreuses entreprises françaises ont produit des masques en tissus au plus fort de la crise sanitaire. Les stocks sont là et il va falloir les écouler. La seule manière de le faire étant de casser les prix !

La baisse des prix devrait intervenir courant septembre. Mais la grande distribution ne communique pas encore sur les prix à venir. Si toutefois la demande devient trop forte pour les stocks, les prix repartiront à la hausse. Incertitude donc quant à ces masques désormais indispensables, peut-être vaut-il mieux prévenir que guérir et profitez de certains prix actuels ? Verdict dans quelques semaines !

Photo d’illustration InkheartX / Shutterstock