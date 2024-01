Quel est le prix d’un stère de bois en 2024 ?

Vous faites peut-être partie des 7 millions de foyers français qui se chauffent au bois, soit environ un quart de la population, selon l’ADEME, et parmi eux, 6 millions utilisent le bois de chauffage. Le chauffage au bois comprend ceux qui utilisent le pellet, un combustible fabriqué à partir de résidus ou de copeaux de bois, et ceux qui utilisent le poêle à bois ou l’insert. Ces derniers sont donc largement majoritaires, et il faut pouvoir s’approvisionner en mètre cube de bois pour nous chauffer. Mais, combien coûte le mètre-cube, que l’on appelle, à tort, stère, en 2024 ? On fait, avec vous, le tour de la question.

Le bois, le combustible le moins cher du marché ?

Nous ne mentirons pas en vous expliquant que le bois reste le combustible le moins cher du marché. Un récent comparatif entre les différents combustibles, réalisé par le SDES, service des données et des études statistiques du ministère de la Transition écologique et solidaire en 2023, nous en apporte la preuve. En effet, si l’on rapporte le prix du combustible à son coût par kWh, le bois reviendrait à 7,15 centimes, quand le gaz propane reviendrait à 15,44 centimes. Pour les données intermédiaires, nous trouvons le gaz naturel (10,50 cts /kWh) ou encore les granulés de bois (11,67 cts/kWh). Quant à une habitation qui a pour système de chauffage l’électricité, le coût est de 20,67 cts par kWh, sans les augmentations prévues au 1ᵉʳ février prochain, comme annoncé par le ministère de l’Économie.

Quel est le coût du bois de chauffage en 2024 ?

La réponse à cette question ne peut pas être universelle, car le prix va dépendre de votre région géographique, des stocks disponibles, et de la saison. En effet, le bois coûte souvent moins cher au printemps ou en été, qu’en plein hiver. Un constat logique, puisque la demande est plus forte en hiver, les prix augmentent. En fonction de ces critères, le mètre-cube de bois se négocie de 45 € à 120 €. Et, pour des buches d’excellente qualité, prêtes à brûler, il faut tabler sur 100 € le mètre cube. Attention, depuis quelques années, l’emploi du mot stère n’est plus d’actualité, car considéré comme trompeur. En effet, on entend par stère de bois, un mètre cube de bois. Mais, ce volume est valable pour des buches livrées en dimension d’un mètre. Si vous commandez vos buches coupées en 33 cm ou en 50 cm, alors vous aurez moins d’un stère de bois, donc moins d’un mètre cube. Il vaut en conséquence mieux se référer au « mètre-cube » plutôt qu’au « stère ».

Quelle quantité de bois prévoir pour vous chauffer ?

Là encore, il est difficile de répondre manière formelle à cette question. La quantité consommée va dépendre de votre utilisation. En effet, si votre poêle à bois est votre chauffage principal, il faudra tabler sur 5 à 12 mètres cubes par an. En revanche, s’il est votre chauffage d’appoint, 3 à 6 stères suffiront à votre bonheur. La plupart des vendeurs de bois de chauffage livrent à partir de 3 ou 5 stères, mais pratiquent aussi des prix dégressifs au-delà d’un certain volume.

Si vous avez de la place, et les capacités de stocker votre bois dans un endroit sec et aéré, privilégiez une commande importante pour obtenir un meilleur prix. Et, si vous ignorez où acheter votre bois, vous trouverez peut-être votre bonheur sur notre annuaire de bois de chauffage. Vous vous chauffez au bois, combien payez-vous votre mètre cube en ce moment ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .