Les inconvénients des abris de jardin à connaître absolument avant de les installer

Vous en avez assez de ranger vos outils dans le garage, de les éparpiller à droite à gauche. Comme par hasard, vous ne trouvez jamais le bon tournevis lorsque vous en avez besoin ! Pour remédier à cette perte de temps, vous rêvez d’un abri de jardin, en bois, pour créer votre petit atelier… Une place pour chaque chose, et à chaque chose à sa place : voilà votre motivation. Les abris de jardin en bois sont les préférés des Français, car ils apportent un charme certain à tous les jardins. Néanmoins, ils ont aussi certains inconvénients dont nous n’avons pas toujours conscience. Quels sont-ils ? Je vous les présente afin de pouvoir faire un choix éclairé.

Inconvénient n° 1 : l’entretien de l’abri de jardin

Puisque vous l’avez choisi en bois, vous allez devoir entretenir votre abri de jardin, tout au long de « sa » vie. Le bois est un matériau vivant qui se doit d’être choyé pour conserver sa durabilité, mais également son apparence. De plus, c’est un matériau qui attire les insectes xylophages contre lesquels vous devrez le protéger. Ainsi, tous les ans, il faudra vernir, traiter, lasurer et cela demande du temps ainsi qu’un budget annuel à ne pas négliger.

Inconvénient n° 2 : le bois est sensible aux intempéries

L’abri de jardin en bois doit présenter une étanchéité irréprochable, car il est sensible aux conditions climatiques. Par exemple, si l’humidité est trop importante, le bois peut moisir. Pour contrer ce phénomène, un bon système de drainage et une ventilation adéquate sont essentiels. À l’inverse, un abri de jardin en bois trop exposé au soleil entraînera une décoloration et un affaiblissement du bois. Ce matériau étant très sensible aux rayons UV.

Inconvénient n° 3 : les coûts

Les charmes du bois ne sont plus à démontrer, néanmoins, à l’achat, ce matériau coûte plus cher qu’un abri en résine ou en métal. D’ailleurs, ces deux derniers nécessitent aussi moins d’entretiens. Si l’on ajoute à cela, les coûts liés à son entretien, l’abri de jardin en bois coûte bien plus cher que ceux conçus dans d’autres matières.

Inconvénient n° 4 : le montage et l’installation

Pour avoir dû affronter cet inconvénient, je vous assure que l’installation et le montage ne se réalisent pas en quelques heures. Tout d’abord, le sol doit parfaitement être de niveau, sinon les lattes de bois se trouvent décalées, et l’étanchéité n’est plus assurée. Tout dépend de l’abri de jardin, mais à la livraison, c’est un amas de planches de toutes dimensions qui se présente à vous. Les remettre dans l’ordre prend du temps, et l’erreur n’est pas admise. De plus, la chape doit être conçue pour supporter le poids de l’abri de jardin, et parfaitement drainée pour éviter les remontées d’eau, à l’intérieur de l’abri.

Inconvénient n° 5 : la réglementation

Cet inconvénient est valable pour tous les abris de jardins. Si votre abri dispose d’une surface de moins de 5 m², vous n’aurez besoin d’aucune autorisation. Mais, s’il offre une surface comprise de 5 à 20 m², une déclaration préalable de travaux sera nécessaire. Au-delà de 20 m², vous devrez obtenir un permis de construire et de patienter le temps du délai légal (trois mois sans réponse) avant d’entamer les travaux.

Des inconvénients, mais également des avantages

Quel matériau peut remplacer le charme du bois ? Probablement, aucun, et c’est son principal avantage. Vous pouvez le vernir, le peindre, voire le personnaliser si vous avez une âme d’artiste ! De plus, le bois, en particulier lorsqu’il est traité contre les intempéries et les insectes, est un matériau durable et solide qui peut durer de nombreuses années. Côté isolation, il est celui qui est le plus isolant, thermiquement et phoniquement comparé au métal, à la résine ou au PVC.

Écologiquement parlant, c’est évidemment le matériau le plus naturel, et avec l’impact carbone le plus faible. Un dernier avantage ? L’abri de jardin en bois procure une plus forte valeur ajoutée à votre propriété lors de sa revente. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

