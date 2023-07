Une promo sur l’abri de jardin Timbela M369, pour votre espace extérieur (bureau, abri à outils, local à vélos)

Vous en avez assez de ne pas savoir où ranger vos outils ou aimeriez avoir un petit endroit afin de vous isoler pour bricoler, voire travailler ? Et si vous installiez au fond de votre jardin, loin des bruits de la maison familiale, un petit abri de jardin ? Avec l’abri de jardin Timbela M369, vous n’aurez pas besoin de faire de déclaration en mairie ni d’attendre l’autorisation de qui que ce soit. Avec moins de 5 m² de surface au sol, il se monte en 6 h à deux personnes et vous profitez directement d’un petit espace supplémentaire. Moins de 5 m², c’est petit, on vous l’accorde, mais suffisant pour ranger les outils ou installer un petit bureau pour bosser au calme. Leroy Merlin propose, en ce moment, cet abri de jardin à 728 €* au lieu de 857 € et il sera livré en 20 jours approximativement. Découverte.

Présentation de l’abri de jardin Timbela M369

Optez pour un abri de jardin en bois Timbela et profitez d’une solution de rangement pratique et esthétique pour votre espace extérieur. L’assemblage de cet abri est un jeu d’enfant grâce aux pièces de bois prédécoupées et aux instructions d’installation détaillées, vous permettant de le monter facilement en un rien de temps. L’abri de jardin Timbela se distingue par son accès facile et sa lumière naturelle. Contrairement à d’autres options de rangement, il est doté de fenêtres qui apportent une clarté abondante à l’intérieur. La double porte d’entrée et le toit en pente facilitent l’entrée et la sortie des objets volumineux et encombrants sans tracas. De plus, cet abri est conçu pour résister aux intempéries. Grâce à son assemblage solide, son revêtement à emboîtement et son toit incliné résistant à l’eau, vos biens seront parfaitement protégés des conditions météorologiques difficiles.

Que faut-il savoir de plus sur l’abri de jardin Timbela M369 ?

Le modèle Timbela M369 offre une surface utilisable de 4,33 m² et ses dimensions intérieures sont de I 208 x L 208 cm, tandis que les dimensions extérieures sont de l 236 x L 226 cm. Fabriqué à partir de pin et d’épicéa de haute qualité, l’abri présente une épaisseur de panneau de 19 mm, assurant sa robustesse et sa durabilité. Son toit en pente est en contreplaqué OSB-3 résistant à l’eau, et il est équipé d’une double porte de L 118 x H 176 cm. Il se dote de deux fenêtres en plexiglas de l 30 x L 30 cm, permettant une excellente ventilation et une luminosité optimale. Les matériaux sont soigneusement sélectionnés et transformés en Europe à partir de bois naturel de première qualité. En achetant un abri de jardin Timbela, vous bénéficiez directement de la provenance du fabricant, garantissant ainsi un produit fiable et durable. Faites le choix de l’excellence avec Timbela pour vos besoins de rangement en extérieur. L’abri de jardin Timbela M369 est proposé à 728 €* au lieu de 857 € sur le site Leroy Merlin, mais également sur Cdiscount (864 €) et Amazon (727 €).

Toutes les caractéristiques techniques de l’abri de jardin

Dimensions intérieures : 208 × 208 cm (l × L)

Extérieures : 236 × 226 cm (l × L)

Surface utilisable : 4,33 m²

Poids : 241 kg

Hauteur : 218 cm

Matériaux : pin et épicéa

Épaisseur du panneau : 19 mm

Toit en pente : contreplaqué OSB-3 (12 mm) résistant à l’eau

Double porte : L 118 x H 176 cm

2 fenêtres en plexiglas : l 30 x L 30 cm

