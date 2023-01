Avec cette invention, il faut pédaler pour couper du bois

Vous êtes peut-être parmi les 7 millions de foyers français qui se chauffent au bois. Et si vous utilisez des bûches de bois pour votre poêle à bois ou cheminée, vous connaissez la chanson : coupage, fendage, rangement. Se chauffer au bois nécessite quelques efforts physiques avant de pouvoir profiter de sa chaleur réconfortante ! Une fois livré, il faut donc le couper puis fendre le bois ! Il existe de nombreux outils pour vous aider dans cette tâche. En revanche, si vous êtes un peu bricoleur, vous allez pouvoir faire comme cet homme qui coupe du bois en pédalant sur son vieux vélo. Insolite ? On vous laisse découvrir.

Ce Géo Trouvetou invente un drôle de vélo qui lui permet de couper du bois

La vidéo de cet homme, qui semble ne pas être tout jeune, fait le tour de la toile chaque année. Juché sur son vélo, on le voit pédaler en entraînant une scie à bois dont le rôle est de couper la bûche coincée dans une sorte d’étau. L’homme serait un ingénieur en mécanique. Ainsi, il aurait inventé ce vélo étrange pour joindre l’utile à l’agréable : couper du bois tout en faisant du sport ! Intelligent et insolite, c’est certain. En revanche, pas certain que cela soit très productif. Il a quand même l’air de peiner sur son vélo, non ?

Que dit la loi en matière de volume de bois ?

Lorsque vous commandez du bois de chauffage, les vendeurs parlent souvent de « stères de bois ». Le stère de bois est une unité de mesure qui correspond à 1 m³ de bois fendu en 1 mètre. Mais attention, si vous commandez des bûches de 50 cm, vous perdez environ 26 % du volume de votre stère et ne recevrez que près de 0.8 m2. Le convertisseur de stères en mètre cube disponible sur l’Office Nationale des Forêts est formel, plus vos bûches sont livrées « petites », plus votre volume diminue. Ainsi pour de toutes petites bûches de 25 cm, un stère correspond seulement à 0.6 m2. Pour avoir réellement un mètre cube de bois en commandant un stère, vous devez les commander en un mètre et les couper vous-même.

Le stère pourtant interdit dans la loi

Un décret datant de 1975, le n° 75-1200 du 4 décembre 1975 pour être précis, interdit l’emploi du stère ou de la corde (approximativement trois stères) pour la vente du bois. Les unités de mesure autorisées sont « normalement » le mètre cube et le kilogramme. L’interdiction a même été renouvelée en 2003 et pourtant les vendeurs ou magasins de bricolage parlent toujours de stères, mais non de kilogrammes ni de mètres cubes. Si le stère a été interdit, c’est justement parce qu’il peut être trompeur pour l’acheteur. Un stère ne correspond donc pas forcément à un mètre cube. Aussi, les consommateurs qui se retrouvent avec un demi-mètre cube pour un stère en 25 cm commandé peuvent être déçus. Néanmoins, c’est ainsi, et ce n’est pas réellement de l’arnaque, il faut juste le savoir !

Pour éviter ce genre de désagrément, vous avez deux alternatives. Soit vous commandez vos bûches en 1 m et vous obtiendrez bien un mètre cube de bois. Soit vous choisissez un vendeur qui affiche le poids en mètre cube empilé (m3a) ou en mètre cube apparent bois (mab). Ce sont les mesures officielles du bois de chauffage. Attention aux vendeurs qui vous font miroiter le stère en 25 cm à 50 €. En réalité, vous devrez débourser 100 € pour un stère réel en 25 cm ou 50 € si vous choisissez des bûches d’un mètre.