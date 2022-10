Fendeur de bûches : 4 inventions innovantes pour couper du bois de chauffage sans effort

Fendre du bois à la hache, au merlin et au coin, c’est possible, mais cela demande de gros efforts physiques que tout le monde n’est pas capable de produire… Pourtant, que l’on soit jeune ou âgé, femme ou homme, le bois doit être fendu et coupé pour entrer dans la cheminée ou le poêle à bois. Il existe des machines-outils appelées fendeur de bûches qui peuvent grandement vous faciliter cette tâche difficile… Il faudra évidemment investir de l’argent, mais si le bois est votre mode de chauffage principal, vous vous économiserez bien des forces et du temps. De plus, vous travaillerez de manière plus sécurisée, car le fendage du bois à la hache n’est pas à la portée de tous. Retour sur quatre fendeurs de bûches innovants et accessibles.

Le fendeur de bûches Splitz-All

Le Splitz-All ressemble à une lance qui dispose d’une pointe en flèche acérée. Il se dote également d’une poignée double qui permet de rabattre l’outil vers le bas. Cet outil hydraulique est un deux-en-un qui propose donc la hache et le fendeur de bûches. Grâce à un système innovant, vous pourrez choisir l’endroit exact sur lequel vous souhaitez voir la bûche se fendre, évitant ainsi des morceaux trop inégaux. Pour l’utiliser, il faut placer la pointe sur la bûche puis faire glisser l’entraineur. Il faudra tout de même un peu de force pour effectuer cette manœuvre, mais vous pourrez maintenir votre dos droit et ne pas vous courber à chaque coup de hache ! Retrouvez notre article complet sur le Splitz-All.

Le fendeur de bûches Vipukirves Leveraxe

Le fendeur de bûches Vipukirves Leveraxe nous arrive de Finlande, et présente une nouvelle conception de l’outil millénaire qu’est la hache. Son inventeur s’appelle Heikki Kärnä et il s’est donné pour mission de redessiner une hache grâce des principes de physique simples: bien plus légère que ses consœurs, avec un poids d’1.9 kilo seulement. Lorsque l’on utilise un coin en métal, il transmet l’impulsion au bois quand on le frappe.

La hache utilise donc le principe de la force directe transmise par l’outil pour fendre le bois… Si la force n’est pas suffisante, le bois résiste. La hache finnoise agit plutôt comme un levier dont le centre de gravité a été déplacé de la ligne centrale. Il faut alors positionner le coin de décalage par rapport au manche, et c’est ensuite l’énergie cinétique qui va agir comme un levier. Retrouvez notre article complet sur la Vipukirves Leveraxe.

Le fendeur de bûches Leborgne

Ce modèle, fabriqué en France, vous assure une précision extrême dans le fendage du bois. Le coin de ce système repose directement sur la bûche, ce qui évite les manqués comme lorsque vous fendez le bois de manière traditionnelle. Le système est coulissant et vient frapper la bûche depuis l’intérieur du tube dans lequel le coin coulisse. Il ne pèse que 6.1 kilos pour 98 centimètres de hauteur et peut fendre des bûches de 50 centimètres de long maximum et de 40 centimètres de diamètre… Il se dote également d’une poignée en élastomère qui limite les vibrations. Retrouvez notre article complet sur le modèle Leborgne.

Le fendeur de bûches Kindling Cracker

Celui-ci devait être, au départ, le projet étudiant de son inventrice, Ayla Hutchinson, une jeune Néo-zélandaise, qui avait pour mission de concevoir un objet simple et fonctionnel pour fendre du bois… Elle propose alors son Kindling Cracker, qui se présente sous la forme d’un cerclage en fonte, traversé par une lame dirigée vers le haut. Ainsi, il suffit à ce moment-là de placer la bûche sur la lame, puis de frapper à l’aide d’un marteau pour que la bûche se fende en plusieurs petits morceaux. Le Kindling Cracker se vend chaque année à des milliers d’exemplaires dans le monde… Et, il n’a pas fini de faire parler de lui ! Retrouvez notre article complet sur le Kindling Cracker.