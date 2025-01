Distridel Smart Splitter, une invention ingénieuse pour fendre le bois sans aucun effort

Ah le chauffage au bois : un vrai bonheur de profiter des flammes qui dansent, de la chaleur et du crépitement du poêle ! J’ai le privilège, car pour moi c’en est un de faire partie des 7,5 millions de foyers, selon l’ADEME qui disposent d’un appareil de chauffage au bois ! Mais, pour que nos bûches nous offrent cette chaleur, il faut d’abord les couper puis les fendre, et avouons-le, ce n’est jamais une partie de plaisir. Après la corvée de bois, la fatigue se ressent, et le lendemain, les courbatures me rappellent que je n’ai plus 20 ans ! Eh oui, le fendage est non seulement physique, mais également répétitif, et il peut vite devenir un cauchemar pour le dos et les épaules. Nous avons d’ailleurs consacré un dossier sur les meilleurs fendeurs de buches. Néanmoins, cette année, j’ai découvert une invention suédoise qui pourrait bien changer la donne : la fendeuse de bois Distridel Smart Splitter. Prêts à la découvrir ? C’est parti.

Un outil qui révolutionne le fendage de bois

La fendeuse à bûches Distridel Smart Splitter est tout simplement géniale. Fini la hache qui vous force à lever les bras en l’air avant de taper de toutes vos forces dans la bûche et parfois de rater votre coup aussi ! Avec cet outil, la magie opère autrement. Le système est fondé sur un poids de frappe de 3,3 kg que vous laissez tomber sur le bois. La force générée, qui peut aller jusqu’à 14 tonnes, fend les rondins sans effort superflu. Vous ciblez précisément où vous voulez que la bûche se fende, et le tour est joué. Petit bonus, l’outil est aussi silencieux. Contrairement à une fendeuse électrique ou thermique, aucun moteur n’entre en jeu. Vous fendez donc votre bois sans bruit, ce qui est parfait pour préserver la paix avec vos voisins et profiter de l’air frais sans nuisance sonore. Et, vous n’aurez pas besoin de casque anti-bruit, recommandé pour les travaux bruyants, même ponctuels.

Une fendeuse qui ménage votre dos et votre portemonnaie

Un des atouts majeurs de la fendeuse Distridel Smart Splitter est son ergonomie. Fendre des bûches peut être pénible, surtout pour le dos et les épaules. Avec ce système, plus besoin de forcer : tout le poids du fendage est concentré dans la frappe. Cela change tout pour ceux qui, comme moi, apprécient leur confort ! L’autre point fort, c’est son côté écologique et économique. Entièrement manuel, il ne nécessite ni carburant ni électricité, et ne demande aucun entretien. Son design compact le rend facile à ranger une fois la corvée terminée. En somme, vous fendez votre bois en dépensant uniquement votre propre énergie, tout en réduisant vos frais d’équipement. Qui dit mieux ? Quant à l’installation est, elle aussi, très simple. Fournie avec un outil pour forer un billot en bois, elle s’ancre solidement sur une base pour garantir une stabilité optimale.

Toutes les caractéristiques techniques de la fendeuse de bois :

Longueur totale : 140 cm

Longueur maximale du bois à fendre : 55 cm

Longueur recommandée du bois : 40 cm

Épaisseur du bois : pas de limite

Poids de la frappe : 3,3 kg

Poids total : 9,5 kg

Trou de forage : 20 mm

Outil pour forer le billot fourni, utiliser une perceuse

Profondeur de forage : 12 cm

Hauteur de billot conseillé : 35 cm

Garantie : 2 ans

Avec la Distridel Smart Splitter, le fendage de bois devient presque un jeu d’enfant. Elle combine sécurité, confort et efficacité, tout en respectant l’environnement pour un prix de vente de 145 €*. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel du fabricant : distridel.fr. Alors, seriez-vous prêts à troquer votre hache contre cet outil pratique et durable ? Partagez vos expériences ou vos astuces pour simplifier cette tâche souvent redoutée ! De plus, je vous remercie de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 21 janvier 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.