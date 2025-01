« Une hache inversée », le fendeur de bûches EBERTH facilite la coupe du bois de chauffage

Vingt ans cette année que nous sommes propriétaires de notre maison, que nous avions choisie pour son côté ancien, et pour sa cheminée. Oui, la cheminée, le coup de cœur qui a fait pencher la balance pour que nous signions le compromis de vente ! Néanmoins, nous ignorions tout du travail du bois, et notamment des corvées inhérentes à ce combustible ! Ah, le fendage de bois… Une activité qui peut être à la fois épuisante et gratifiante. Qui n’a jamais pesté contre ces bûches récalcitrantes, qui semblent vouloir résister à tout, même à votre meilleure hache ? On en parle des efforts à fournir, des éclats de bois qui vous agressent et du danger qui règne lorsque la hache vient frapper la bûche ? En vieillissant, j’ajouterai les maux de dos qui apparaissent dès le lendemain ! Heureusement, il existe une solution pour rendre cette tâche plus facile, plus rapide et surtout plus sécurisée : un fendeur de bûches manuel. J’ai choisi de vous présenter le modèle EBERTH LS5-MH au prix de 39,90 €*, qui me semble un bon compromis. Découverte.

Le fendeur de bûches manuel EBERTH LS5-MH : un outil ingénieux

Dites adieu à la hache et bonjour au fendeur de bûches manuel EBERTH LS5-MH. Cet outil en acier massif a été spécialement conçu pour faciliter le fendage du bois, tout en garantissant une sécurité optimale. Avec ses dimensions compactes (24 × 26 × 40 cm) et son poids de 4,5 kg, il s’installe facilement sur un bloc de bois grâce à quatre vis fournies avec le produit. Sa lame en forme de coin tranchant permet de fendre tous les types de bois, même les essences les plus dures, sans effort démesuré. Une fois la corvée terminée, il se replie afin d’être rangé aisément.

Pourquoi choisir une fendeuse à bois manuelle ?

La principale raison de choisir une fendeuse manuelle, c’est probablement la sécurité ! En effet, avec la méthode traditionnelle, le fendage à la hache et au coin, est une opération risquée pour vous, mais également pour les autres ! Avec une fendeuse de bois manuelle, vous éliminez ces risques puisque la hache disparaît au profit de lames sécurisées et protégées. Ensuite, elle est économique et écologique. Pas besoin d’électricité ou de carburant, juste un peu de force de vos bras et un bon marteau. Quant au prix de la fendeuse, moins de 40 €, c’est même moins cher qu’une hache classique. Néanmoins, ce type d’outil est idéal pour les petits volumes de bois. Si vous ne stockez pas une montagne de bûches chaque hiver, la fendeuse manuelle est largement suffisante. Vous pouvez aussi l’utiliser de manière ponctuelle, uniquement pour votre stock journalier.

Comment stocker votre bois de manière optimale ?

Une fois vos bûches fendues, encore faut-il les stocker correctement pour qu’elles sèchent et brûlent de manière optimale. Le premier conseil : choisissez un endroit bien ventilé et abrité de la pluie. L’idéal est de placer votre bois sur une palette ou des tasseaux pour éviter qu’il ne soit en contact direct avec le sol. Cela empêche l’humidité de remonter et favorise une bonne circulation de l’air. Si vous disposez d’un petit abri pour le bois, c’est évidemment la meilleure option. Quant au stockage, disposez les bûches en alternant les couches pour laisser des espaces entre elles.

Enfin, de préférence, laissez sécher votre bois au moins 12 à 18 mois avant de l’utiliser. Je vous rappelle le prix de la fendeuse de buche manuelle EBERTH : 39,90 €*. Alors, que pensez-vous de cette alternative à la hache traditionnelle ? Utilisez-vous déjà une fendeuse manuelle ou avez-vous une autre astuce pour préparer votre bois facilement et en toute sécurité ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

EBERTH Fendeur de bûches manuel, coin de fendage, Fendeur de bois en acier, dimensions 24 x 26 x 40 cm, fendre le bois facilement et en toute sécurité, outil professionnel, fendre le bois sans hache Le coin à fendre EBERTH LS5-MH est un outil professionnel de haute qualité et de longue durée pour fendre le bois facilement et en toute sécurité. Le fendeur de bûches manuel en acier spécial a... Meilleure Vente n° 1

*Le prix a été relevé le 15 janvier 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.