Leborgne dévoile un nouveau (re)fendeur de bûches, plus pratique et plus sécurisé

Dans son dernier relevé, l’ADEME estime à 7,5 millions de foyers français, ceux qui, comme moi, ont choisi le bois pour se chauffer. Un choix qui m’impose évidemment la « corvée de bois », puisque mes bûches sont livrées en rondins d’un mètre, et que mon poêle accueille des bûches de 25 cm ! Les étapes de coupage et de fendage me sont donc obligatoires, et ce n’est pas toujours une partie de plaisir ! Alors, lorsque j’ai reçu le communiqué de presse de la marque Leborgne*, l’une des plus grandes marques françaises d’outils de jardinage, je me suis intéressée à l’une de leurs innovations : le refendeur de bûches inversé. Je pense qu’il pourrait me faciliter la tâche du fendage du bois, et qu’il pourrait vous être bien utile. Je vous le présente immédiatement.

Un système de coupe inversé

Les outils pour fendre des bûches ne sont pas des innovations, il en existe pléthore, plus ou moins efficaces. Dans le cas du fendeur de bûches inversé Leborgne, l’innovation majeure repose sur son système de coupe inversé. Contrairement aux méthodes traditionnelles où la lame frappe la bûche, ici, c’est la bûche elle-même qui vient frapper la lame. Ce mécanisme permet de réduire les risques d’accident et évite de se couper. Particulièrement recommandé pour les poêles à bois de petite taille, comme le mien, il peut aussi permettre de fabriquer du bois d’allumage en toute sécurité.

Des efforts physiques réduits

L’utilisation du refendeur de bûches inversé est simple : il suffit de poser la bûche préalablement encochée sur la lame et de la frapper avec une massette pour la fendre facilement. L’outil est doté d’un arceau de protection en acier résistant, qui prévient tout contact accidentel avec la lame et protège ainsi les mains de l’utilisateur. Le refendeur peut être utilisé au sol ou fixé sur un billot grâce à des pattes de stabilisation. Un affûtage convexe de la lame assure une qualité de coupe optimale et un protège-taillant repositionnable permet de ranger l’outil en toute sécurité une fois le travail terminé. Le refendeur de bûches inversé limite ainsi les efforts physiques et garantit une sécurité plus importante qu’un fendeur de bûches classique.

Les caractéristiques techniques du refendeur

Le refendeur de buches inversé est livré à plat, synonyme d’un rangement facile lorsqu’il n’est pas utilisé. En termes de poids, il pèse seulement 4 kilos, soit un poids minime qui permet de le déplacer facilement près du tas de bois, ou de l’aire de rangement. Une fois assemblé, l’outil mesure 26 × 26 × 31,5 cm, avec un diamètre intérieur de 17 cm pour fendre les petites bûches. Je pense honnêtement que je céderai bientôt à la tentation de l’acheter, notamment pour m’éviter l’achat de petit bois d’allumage. En effet, fabriquer du petit bois avec un fendeur classique ou une tronçonneuse est si dangereux, que je préfère l’acheter déjà coupé.

Je pourrai ainsi revoir ma copie et faire des économies ! Le fendeur de buches inversé est l’une des nouveautés de la marque Leborgne pour 2024. Vous pouvez aussi retrouver les autres innovations de l’entreprise sur leborgne.fr ou en vente sur Amazon, Castorama ou Cdiscount. Et vous ? Êtes-vous, comme moi, convaincus que cet outil peut vous faciliter la corvée de bois ? Peut-être l’avez-vous déjà essayé ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Refendeur de bûches inversé Système de coupe inversé : idéal pour refendre des buches et couper du petit bois Meilleure Vente n° 1

*Cet article n’est pas sponsorisé par Leborgne. La présentation de l’article relève du libre choix de la journaliste.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez