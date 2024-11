Rangez votre hache, le fendeur de bûches PARKSIDE (2200 W) est à seulement 399 € chez Lidl

Alors que le froid s’installe doucement, si comme 7,5 millions de foyers selon l’ADEME, vous utilisez le bois pour vous chauffer, il est temps de le préparer pour l’hiver. Et si, au lieu de sortir le coin, la hache et de transpirer à grosses gouttes, vous investissiez dans le fendeur de bûches PARKSIDE vendu chez Lidl ? Conçu pour vous faciliter la tâche et rendre la corvée du fendage du bois moins pénible, il est vendu au prix de 399,99 €* auxquels il faut ajouter un supplément pour les frais de port de 44,98 €. Un prix relativement bas comparé aux fendeurs de bûches disponibles dans la même gamme. Je vous le présente immédiatement.

Présentation du fendeur de bûches PARKSIDE

Comme tous les fendeurs de bûches, c’est un outil robuste destiné à vous simplifier le travail de la coupe du bois. Les bûches, livrées en tronçon, doivent être recoupées puis fendues afin d’optimiser leur séchage et de pouvoir les utiliser dans votre poêle. Lidl indique que son fendeur de bûches s’adapte au bois vert comme au bois sec et qu’il s’équipe d’un châssis solide et d’une table de dépôt pour poser le bois à fendre. De plus, il dispose de deux roulettes qui permettent de le déplacer au plus près du tas de bois, avant de le ranger. Et, heureusement qu’il dispose de roulettes, car il pèse 57,5 kg, il faut pouvoir le manipuler et le ranger. Enfin, il se dote d’un vérin hydraulique doté d’un retour automatique, et la course de fendage réglable en continu permet d’adapter la machine aux besoins de chaque utilisateur. En termes de sécurité, il s’équipe d’une couverture de sécurité et d’une commande à deux mains pour limiter les risques d’accident.

Toutes les caractéristiques techniques

Sur le plan technique, le fendeur de bûches dispose d’une puissance de 2200 W et fonctionne sur une alimentation standard de 220-240 V à 50 Hz. Avec une vitesse de rotation de 2800 tours par minute, il génère une force de fendage maximale de six tonnes, suffisante pour venir à bout de la majorité des types de bois. Sa pression de service s’élève à 208 bars, avec une vitesse d’avance de 31 mm/s et une vitesse de retour de 53 mm/s. Le fendeur peut traiter des bûches de 50 à 250 mm de diamètre et jusqu’à 520 mm de longueur. Fabriqué avec des matériaux durables comme l’acier revêtu par poudre, l’aluminium et le caoutchouc, ce fendeur de bûches allie solidité et performance, le tout dans des dimensions compactes de 116 × 42,5 × 61 cm.

Des avis d’acheteurs positifs

Les clients ayant laissé un avis sur le site Lidl attestent tous de son efficacité et du gain de temps qu’il procure. Pour l’un d’entre eux, le fendeur de bûches permet de gagner du temps et de réduire les efforts physiques : « trois heures de travail équivalent à environ 4,5 heures de fendage manuel », explique-t-il. D’autres consommateurs expliquent que le modèle vendu chez Lidl est fabriqué par Scheppach, l’un des plus grands fabricants allemands et qu’il est semblable au modèle HL 760, vendu beaucoup plus cher. Enfin, tous soulignent quelques difficultés au montage, dues à une notice qui nécessiterait d’être simplifiée. Je vous rappelle le prix du fendeur de bûches PARKSIDE : 399,99 €*, hors frais de port s’élevant, eux, à 44,98 €. Et, vous ? Avec comment fendez-vous votre bois de chauffage ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 6 novembre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.